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Nutraukta gamyba
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
„SmartSkin“ jutiklis
Pažastims, bikinio sričiai, kūnui, veidui
Programa „Lumea IPL“
Naudojamas be laido ir su laidu
Iš pradžių atlikite tik 4 procedūras kas 2 savaites – dvigubai mažiau nei kitų gamintojų prietaisais. Paskui reikia kartoti procedūra kas mėnesį, kad plaukeliai neataugtų.
„Lumea 9000“ serija turi penkis lengvai reguliuojamus šviesos nustatymus. Mūsų „SmartSkin“ jutiklis nuskaito jūsų odos atspalvį ir padeda rasti patogiausią nustatymą. Išmanieji priedai pritaiko procedūrą kiekvienai kūno vietai.
„Philips Lumea“ sukurtas taip, kad jį naudoti būtų patogu ir lengva. Naudokite prietaisą su laidu, kad greitai atliktumėte procedūras didelėse kūno srityse, pvz., kojų, arba atjunkite laidą ir naudokite baterijos režimu, kad tiksliai atliktumėte procedūras sunkiai pasiekiamose kūno srityse.
4.6
iš 5
2467
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Ju.Ku.
29/07/2026
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Patiko. Atauga daug mažiau plaukelių, nebereikia skusti kas savaitę, nėra įaugusių plaukelių. Tik galėtų būti greitesnis ir į komplektą galėtų įeiti apsauginiai akiniai. O šiaip rekomenduoju.
Argumentai už
Atauga žymiai mažiau plaukelių ir tai turbūt tose vietose kur netiksliai buvo apdorota.
Argumentai prieš
Lėtas. Nėra apsauginių akinių.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“
Date of Use 2026-04-19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“
Date of Use 2026-04-19
Zvaigzdute123
23/07/2026
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Gaminyje yra puikių funkcijų
Labai patogi programelė nepraleidžiant proceduros.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“
Date of Use 2026-04-18
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“
Date of Use 2026-04-18
Ella2025
08/02/2026
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Patinka, kad gali pasiringti stipruma
Labai patinka, kad yra 4 antgaliai kiekvienai zonai.
Argumentai už
Lengvas, pakraunamas
Argumentai prieš
Greit issikrauna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.
Plaukelių sumažėjimo vidutiniai rezultatai po 12 procedūrų: 77 % ant kojų, 64 % bikinio srityje, 64 % pažastyse
Laikantis procedūrų plano. Paskaičiuota, kai naudojama blauzdoms, bikinio sričiai, pažastims ir veidui. Lempos veikimo laikas nepratęsia 2 metų visame pasaulyje galiojančios „Philips“ garantijos