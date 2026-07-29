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  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“

Nutraukta gamyba

Lumea IPL 9000 SeriesIPL plaukelių mažinimo prietaisas

BRI957/00

4.6
| (2467) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį
Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
Efektyviausias IPL, net iki 6 mėnesių oda be plaukelių atlikus pilną procedūrų ciklą**. IPL technologija su „SenseIQ“ ilgam laikui ženkliai sumažina plaukelių kiekį, o procedūras galima atlikti patogiai namų sąlygomis. Oda švelni tarsi po procedūrų salone, naudojant asmeninį programėlės „Lumea IPL“ vadovą.
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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

12 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių*

Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“

  • „SmartSkin“ jutiklis

  • Pažastims, bikinio sričiai, kūnui, veidui

  • Programa „Lumea IPL“

  • Naudojamas be laido ir su laidu

Greitas rezultatas atliekant procedūras vos kas 2 savaites

Greitas rezultatas atliekant procedūras vos kas 2 savaites

Iš pradžių atlikite tik 4 procedūras kas 2 savaites – dvigubai mažiau nei kitų gamintojų prietaisais. Paskui reikia kartoti procedūra kas mėnesį, kad plaukeliai neataugtų.

Švelnus ir patogus su „SenseIQ“

Švelnus ir patogus su „SenseIQ“

„Lumea 9000“ serija turi penkis lengvai reguliuojamus šviesos nustatymus. Mūsų „SmartSkin“ jutiklis nuskaito jūsų odos atspalvį ir padeda rasti patogiausią nustatymą. Išmanieji priedai pritaiko procedūrą kiekvienai kūno vietai.

Kad būtų patogiau, galima naudoti su laidu ir be jo

Kad būtų patogiau, galima naudoti su laidu ir be jo

„Philips Lumea“ sukurtas taip, kad jį naudoti būtų patogu ir lengva. Naudokite prietaisą su laidu, kad greitai atliktumėte procedūras didelėse kūno srityse, pvz., kojų, arba atjunkite laidą ir naudokite baterijos režimu, kad tiksliai atliktumėte procedūras sunkiai pasiekiamose kūno srityse.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

2467

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

29/07/2026

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Patiko. Atauga daug mažiau plaukelių, nebereikia skusti kas savaitę, nėra įaugusių plaukelių. Tik galėtų būti greitesnis ir į komplektą galėtų įeiti apsauginiai akiniai. O šiaip rekomenduoju.

Argumentai už

Atauga žymiai mažiau plaukelių ir tai turbūt tose vietose kur netiksliai buvo apdorota.

Argumentai prieš

Lėtas. Nėra apsauginių akinių.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

Date of Use 2026-04-19

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

Date of Use 2026-04-19

23/07/2026

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Gaminyje yra puikių funkcijų

Labai patogi programelė nepraleidžiant proceduros.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

Date of Use 2026-04-18

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

Date of Use 2026-04-18

08/02/2026

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Patinka, kad gali pasiringti stipruma

Labai patinka, kad yra 4 antgaliai kiekvienai zonai.

Argumentai už

Lengvas, pakraunamas

Argumentai prieš

Greit issikrauna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

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Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 

  1. Plaukelių sumažėjimo vidutiniai rezultatai po 12 procedūrų: 77 % ant kojų, 64 % bikinio srityje, 64 % pažastyse

  2. Laikantis procedūrų plano. Paskaičiuota, kai naudojama blauzdoms, bikinio sričiai, pažastims ir veidui. Lempos veikimo laikas nepratęsia 2 metų visame pasaulyje galiojančios „Philips“ garantijos