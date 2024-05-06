GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Lengvas skutimas
  • Lengvas skutimas
  • Lengvas skutimas
  • Lengvas skutimas
  • Lengvas skutimas
  • Lengvas skutimas
  • Lengvas skutimas
  • Lengvas skutimas

6000 SeriesKūno skustuvas

BRL128/00

4.8
| (339) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvas skutimas
Mėgaukitės švelniu skutimu su mūsų naujuoju kūno skustuvu. Jis apsaugo odą nuo įbrėžimų ir įpjovimų bei užtikrina greitą ir patogų naudojimą bet kada ir bet kur. Nesvarbu, ar jums reikia nuskusti visą kūną, ar tik greitai pasitvarkyti.
Peržiūrėti visas naudas
CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

Švelnus jūsų odai, net ir jautriose vietose

Lengvas skutimas

  • Kūnui, kojoms ir pažastims

  • Su švelniais užapvalintais kirptuvais

Apsaugo nuo įpjovimų ir įkirpimų

Apsaugo nuo įpjovimų ir įkirpimų

Patentuoti užapvalinti kirptuvo kampai švelniai slysta per visų tipų plaukelius, kad apsaugotų nuo įpjovimų ir įkirpimų. 80 proc. mūsų vartotojų patvirtina, kad nejaučia odos sudirgimo ir paraudimo.

Greiti rezultatai naudojant 3 ašmenų sistemą

Greiti rezultatai naudojant 3 ašmenų sistemą

Nesvarbu, ar planuojate viso kūno procedūrą, ar reikia greitai susitvarkyti, mūsų skustuvai užtikrina greitus ir paprastus rezultatus. Trijų ašmenų sistema juda abiem kryptimis, todėl procedūra atliekama greitai. Integruoti dvipusiai kirptuvai taip pat iš anksto apkerpa ilgesnius plaukelius, kad skutimas būtų greitesnis.

Tinka jautrioms sritims

Tinka jautrioms sritims

„Philips“ kūno skustuvas sukurtas taip, kad būtų švelnus ir patogus naudoti įvairiose kūno vietose.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

339

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

06/05/2024

Lietuva

Lietuva

Daugiafunkcinis prietaisas, atlieka daug funkcijų.

Kokybiškas, argonomiškas, funkcionalus.Epiliuoja minimaliai skausmingai.

Argumentai už

Puikiai atlieka savo funkciją.

Argumentai prieš

Nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui

30/04/2024

Lietuva

Lietuva

Puikus

Labai švariai nušveičia kojų pėdas,bei nuskutą pačias kojas be jokio vargo.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui

17/04/2024

Lietuva

Lietuva

Puikus

Visas komplektas reikalingiausių priedų. Patiko naudotis antgaliu kojų priežiūrai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 

  1. HUT Vokietija N=49, 2021