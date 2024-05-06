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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Kūnui, kojoms ir pažastims
Su švelniais užapvalintais kirptuvais
Patentuoti užapvalinti kirptuvo kampai švelniai slysta per visų tipų plaukelius, kad apsaugotų nuo įpjovimų ir įkirpimų. 80 proc. mūsų vartotojų patvirtina, kad nejaučia odos sudirgimo ir paraudimo.
Nesvarbu, ar planuojate viso kūno procedūrą, ar reikia greitai susitvarkyti, mūsų skustuvai užtikrina greitus ir paprastus rezultatus. Trijų ašmenų sistema juda abiem kryptimis, todėl procedūra atliekama greitai. Integruoti dvipusiai kirptuvai taip pat iš anksto apkerpa ilgesnius plaukelius, kad skutimas būtų greitesnis.
„Philips“ kūno skustuvas sukurtas taip, kad būtų švelnus ir patogus naudoti įvairiose kūno vietose.
4.8
iš 5
339
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Saulė 012
06/05/2024
Lietuva
Akcijos dalis
Daugiafunkcinis prietaisas, atlieka daug funkcijų.
Kokybiškas, argonomiškas, funkcionalus.Epiliuoja minimaliai skausmingai.
Argumentai už
Puikiai atlieka savo funkciją.
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui
Rolera
30/04/2024
Lietuva
Akcijos dalis
Puikus
Labai švariai nušveičia kojų pėdas,bei nuskutą pačias kojas be jokio vargo.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui
Rasjan
17/04/2024
Lietuva
Akcijos dalis
Puikus
Visas komplektas reikalingiausių priedų. Patiko naudotis antgaliu kojų priežiūrai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.
HUT Vokietija N=49, 2021