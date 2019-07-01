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Nutraukta gamyba
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Skustuvas su viena plokštele
8 val. įkrovimas
4 priedai
Paslankus tinklelis slysta natūraliai prisitaikydamas prie kūno linijų, išlieka gerai prigludęs prie odos, todėl plaukus nuskusite lygiai.
Kirptuvai suapvalintais galiukais skutimo plokštelės priekyje ir gale leidžia tolygiai braukti prietaisu per odą ir saugo nuo odos įbrėžimų skutantis.
Ergonomiška S formos rankena lengva prietaisą valdyti bei natūraliais ir tiksliais judesiais patogiau pasiekti bet kurią kūno vietą.
Apdovanojimai
4.2
iš 5
92
Atsiliepimai
82%
Rekomenduoja šį gaminį
daivaa
01/07/2019
Lietuva
Šis produktas turi gerų savybių
Labai švelniai pašalina plaukelius, nebraižo odos, lengva prieiti net ir prie sunkiai prieinamų vietų, labai praktiškas daiktas, patogus, lengva įsidėti į kelionę, kadangi neužima daug vietos, dizainas taip pat labai patiko, likau be galo patenkinta šiuo prietaisu!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Advanced BRL140/00 „Wet and Dry“ elektrinis skustuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Advanced BRL140/00 „Wet and Dry“ elektrinis skustuvas
Ariane89
20/04/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo wygodny w użyciu
Jestem zadowolona z zakupu , produkt ten bardzo dobrze się sprawuje , goli dokładnie , czas jest podobny jak przy użyciu golarek jednorazowych , ale jest większa czystość . Po za tym szybko zwraca się koszt golarek. Nie podrażnia , nie ciągnie włosków. Długo trzyma ładowanie .
Argumentai už
Wydajność , nie podrażnia , ładny wygląd
Argumentai prieš
Drogie części wymienne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
SabinaPszkit
26/10/2022
Polska
Polecam
Uchwyt depilatora jest dobrze wyprofilowany a trymer posiada zaokrąglone ząbki, więc nie ma opcji, żeby się skaleczyć. Lubię go używać zarówno na sucho jak i mokro.
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.