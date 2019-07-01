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  • Tolygus slydimas ir odos nedirginantis skutimas
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  • Tolygus slydimas ir odos nedirginantis skutimas
  • Tolygus slydimas ir odos nedirginantis skutimas
  • Tolygus slydimas ir odos nedirginantis skutimas
  • Tolygus slydimas ir odos nedirginantis skutimas
  • Tolygus slydimas ir odos nedirginantis skutimas
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  • Tolygus slydimas ir odos nedirginantis skutimas
  • Tolygus slydimas ir odos nedirginantis skutimas
  • Tolygus slydimas ir odos nedirginantis skutimas
  • Tolygus slydimas ir odos nedirginantis skutimas

Nutraukta gamyba

SatinShave Advanced„Wet and Dry“ elektrinis skustuvas

BRL140/00

4.2
| (92) Atsiliepimai | 82% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Tolygus slydimas ir odos nedirginantis skutimas
Mėgaukitės švariu ir švelniu kojų ir kūno plaukų skutimu. Moteriškas skustuvas „SatinShave Advanced“ gali būti naudojamas duše arba vonioje. Mėgaukitės švariai nuskusta ir nesudirginta oda – lengvai ir patogiai.
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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

Tolygus slydimas ir odos nedirginantis skutimas

  • Skustuvas su viena plokštele

  • 8 val. įkrovimas

  • 4 priedai

Paslankus tinklelis lygiam skutimui

Paslankus tinklelis lygiam skutimui

Paslankus tinklelis slysta natūraliai prisitaikydamas prie kūno linijų, išlieka gerai prigludęs prie odos, todėl plaukus nuskusite lygiai.

Kirptuvai suapvalintais galiukais saugo nuo įbrėžimų

Kirptuvai suapvalintais galiukais saugo nuo įbrėžimų

Kirptuvai suapvalintais galiukais skutimo plokštelės priekyje ir gale leidžia tolygiai braukti prietaisu per odą ir saugo nuo odos įbrėžimų skutantis.

Pirmasis epiliatorius su S formos rankena

Pirmasis epiliatorius su S formos rankena

Ergonomiška S formos rankena lengva prietaisą valdyti bei natūraliais ir tiksliais judesiais patogiau pasiekti bet kurią kūno vietą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Apdovanojimai

  • Award image AWARD-612378

Atsiliepimai

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4.2

iš 5

92

Atsiliepimai

82%

Rekomenduoja šį gaminį

01/07/2019

Lietuva

Lietuva

Šis produktas turi gerų savybių

Labai švelniai pašalina plaukelius, nebraižo odos, lengva prieiti net ir prie sunkiai prieinamų vietų, labai praktiškas daiktas, patogus, lengva įsidėti į kelionę, kadangi neužima daug vietos, dizainas taip pat labai patiko, likau be galo patenkinta šiuo prietaisu!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Advanced BRL140/00 „Wet and Dry“ elektrinis skustuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Advanced BRL140/00 „Wet and Dry“ elektrinis skustuvas

20/04/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo wygodny w użyciu

Jestem zadowolona z zakupu , produkt ten bardzo dobrze się sprawuje , goli dokładnie , czas jest podobny jak przy użyciu golarek jednorazowych , ale jest większa czystość . Po za tym szybko zwraca się koszt golarek. Nie podrażnia , nie ciągnie włosków. Długo trzyma ładowanie .

Argumentai už

Wydajność , nie podrażnia , ładny wygląd

Argumentai prieš

Drogie części wymienne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

26/10/2022

Polska

Polska

Polecam

Uchwyt depilatora jest dobrze wyprofilowany a trymer posiada zaokrąglone ząbki, więc nie ma opcji, żeby się skaleczyć. Lubię go używać zarówno na sucho jak i mokro.

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

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Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 