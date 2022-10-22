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Nutraukta gamyba
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Skustuvas su dviguba plokštele
Pažangi skutimo sistema
1 val. įkrovimas + spartusis įkrovimas
5 priedai
Paslankūs išlenkti peiliukai yra 75 % efektyvesni nei įprasti moteriški peiliukai*. Po apsauginiu tinkleliu paslėpti peiliukai atkartoja jūsų kūno linijas ir skuta ypač arti odos.
Braukiant skustuvu per kūną jo įvairiomis kryptimis judanti galvutė su paslankiais peiliukais ir lanksčiu kakliuku juda pagal jūsų kūno linijas ir išlaiko optimalų sąlytį su oda. Du tinkleliai padeda užtikrinti, kad liktų kuo mažiau plaukelių.
Švelnios ir patogios pagalvėlės iš abiejų pusių amortizuoja skutimo galvutę, todėl ji švelniai slysta per odą, ypač nelygiose vietose.
Apdovanojimai
4.1
iš 5
63
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
AnitaAniTamtaa
22/10/2022
Polska
Stosunkowo niedroga
Skusiła mnie na nią fajna cena i jestem zadowolona z efektów golenia. Dzięki ruchomym siateczkom gładko sunie po skórze, więc depilacja przebiega sprawnie kawałek po kawałku. Nie ma opcji się nią skaleczyć, nawet w tak wrażliwych okolicach jak bikini.
Argumentai už
cena, prostota obsługi, delikatność
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Iwona73
25/12/2018
Polska
Naprawdę dobrze wydane pieniądze
Żałuję, że wcześniej nie korzystałam z takiego urządzenia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
ankul
18/11/2018
Polska
Super, rewelka
Wspaniała golarka, rewelacja, super goli. Jestem zadowolona.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.