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  • Nepriekaištingas ir švarus skutimas
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  • Nepriekaištingas ir švarus skutimas
  • Nepriekaištingas ir švarus skutimas
  • Nepriekaištingas ir švarus skutimas
  • Nepriekaištingas ir švarus skutimas
  • Nepriekaištingas ir švarus skutimas
  • Nepriekaištingas ir švarus skutimas
  • Nepriekaištingas ir švarus skutimas
  • Nepriekaištingas ir švarus skutimas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nepriekaištingas ir švarus skutimas
  • Nepriekaištingas ir švarus skutimas
  • Nepriekaištingas ir švarus skutimas
  • Nepriekaištingas ir švarus skutimas
  • Nepriekaištingas ir švarus skutimas
  • Nepriekaištingas ir švarus skutimas
  • Nepriekaištingas ir švarus skutimas

Nutraukta gamyba

SatinShave Prestige„Wet and Dry“ elektrinis skustuvas

BRL170/00

4.1
| (63) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Nepriekaištingas ir švarus skutimas
Mėgaukitės nepriekaištingu ir švariu kojų ir kūno plaukų skutimu. Su mūsų sukurta pažangia skutimo sistema galėsite mėgautis švelnia ir nesudirginta oda. „SatinShave Prestige“ yra toks patogus, kad galėtumėte juo skusti kiekvieną dieną, tačiau jis skuta taip švariai, kad to daryti nereikia.
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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

naudojant pažangiausią skutimosi sistemą

Nepriekaištingas ir švarus skutimas

  • Skustuvas su dviguba plokštele

  • Pažangi skutimo sistema

  • 1 val. įkrovimas + spartusis įkrovimas

  • 5 priedai

Pažangiausia skutimo sistema – skutama itin arti odos

Pažangiausia skutimo sistema – skutama itin arti odos

Paslankūs išlenkti peiliukai yra 75 % efektyvesni nei įprasti moteriški peiliukai*. Po apsauginiu tinkleliu paslėpti peiliukai atkartoja jūsų kūno linijas ir skuta ypač arti odos.

Įvairiomis kryptimis judanti galvutė su dvigubu tinkleliu – paliekama mažiau plaukelių

Įvairiomis kryptimis judanti galvutė su dvigubu tinkleliu – paliekama mažiau plaukelių

Braukiant skustuvu per kūną jo įvairiomis kryptimis judanti galvutė su paslankiais peiliukais ir lanksčiu kakliuku juda pagal jūsų kūno linijas ir išlaiko optimalų sąlytį su oda. Du tinkleliai padeda užtikrinti, kad liktų kuo mažiau plaukelių.

Švelnios ir patogios pagalvėlės – visiškai nedirginama oda

Švelnios ir patogios pagalvėlės – visiškai nedirginama oda

Švelnios ir patogios pagalvėlės iš abiejų pusių amortizuoja skutimo galvutę, todėl ji švelniai slysta per odą, ypač nelygiose vietose.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Apdovanojimai

  • Award image AWARD-612378

Atsiliepimai

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4.1

iš 5

63

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

22/10/2022

Polska

Polska

Stosunkowo niedroga

Skusiła mnie na nią fajna cena i jestem zadowolona z efektów golenia. Dzięki ruchomym siateczkom gładko sunie po skórze, więc depilacja przebiega sprawnie kawałek po kawałku. Nie ma opcji się nią skaleczyć, nawet w tak wrażliwych okolicach jak bikini.

Argumentai už

cena, prostota obsługi, delikatność

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

25/12/2018

Polska

Polska

Naprawdę dobrze wydane pieniądze

Żałuję, że wcześniej nie korzystałam z takiego urządzenia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

18/11/2018

Polska

Polska

Super, rewelka

Wspaniała golarka, rewelacja, super goli. Jestem zadowolona.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

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Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 