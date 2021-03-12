GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija

Nutraukta gamyba

Satinelle Prestige„Wet & Dry“ epiliatorius

BRP586/00

4.4
| (286) Atsiliepimai | 87% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
Mūsų pačiame greičiausiame epiliatoriuje įtaisyti unikalūs keraminiai diskai, kurie sukasi didesniu greičiu nei kada nors anksčiau ir tvirtai sugriebia smulkius ir trumpus plaukelius. Dabar galite pasirūpinti kūnu, pėdomis ir veidu, kad oda būtų švelni prieš epiliaciją ir po jos.
Peržiūrėti visas naudas
CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

„Septyni viename“ kūno ir veido priežiūra nuo galvos iki pirštų galiukų

Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija

  • Kojoms, kūnui, veidui ir pėdoms

  • Sugriebia smulkius plaukelius

  • 7 kūno ir veido priežiūros būdai

  • +7 priedai ir veido valiklis

Epiliavimo galvutė iš unikalios keraminės medžiagos geriau suima plaukelius

Epiliavimo galvutė iš unikalios keraminės medžiagos geriau suima plaukelius

Mūsų epiliatoriaus galvutė yra unikali, nes turi tekstūrinį keraminį paviršių, kuris švelniai ištraukia smulkiausius plaukelius, net tuos, kurie 4 kartus trumpesni nei turėtų būti šalinant vašku. Dabar diskas sukasi greičiau nei kada nors anksčiau (2 200 aps./min.) ir plaukeliai pašalinami greičiausiai.

Itin plati epiliatoriaus galvutė

Itin plati epiliatoriaus galvutė

Su itin plačia epiliatoriaus galvute vienu perbraukimu paliesite daugiau odos ir greičiau pašalinsite plaukus.

Apdovanojimus laimintis dizainas*

Apdovanojimus laimintis dizainas* plaukeliams šalinti be pastangų

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Apdovanojimai

  • Award image AWARD-612378

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.4

iš 5

286

Atsiliepimai

87%

Rekomenduoja šį gaminį

12/03/2021

Lietuva

Lietuva

Puikus!!!

Tai mano pirmas ir kol kas vienintelis epiliatorius. Naudoju jau 5 metus ir tai tiesiog nuostabus įrankis. Pliusai: * vandeniui atsparus, jo neimanoma nuskandinti net veikiančio. *efektyvus, *. Skustuvo antgalis puikus išsigelbėjimas bikini zonai. Jei suges, nusipirksiu dar kartą tokį patį. Vertas tokios sumos, atsipirko.

Argumentai prieš

Nėra, gal tik kaina, bet ji atsiperka. Nes tai0 yra pigiau ir patogiau. Naudoju jau 5 metus.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Prestige BRE650/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Prestige BRE650/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

24/07/2019

Lietuva

Lietuva

Puikus pasirinkimas

Labai dziaugiuosi siuo prietaisu, puikiai atlieka savo funkcijas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Prestige BRE652/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Prestige BRE652/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

02/05/2019

Lietuva

Lietuva

Tinka viso kūno priežiūrai

Naudoju būtent šį epiliatorių, kuo puikiausiai pašalina plaukus. Yra keletas angalių skirtų tam tikroms zonoms, tai puikus pasirinkimas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Prestige BRE650/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Prestige BRE650/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 

  1. „IF“ – 2016 m. apdovanojimas už gaminio dizainą

  2. Palyginti su bandytojų turimu prietaisu. CLT bandymas, Vokietija N91

  3. Palyginti su makiažo valymu rankomis. Duomenys pateikiami rinkmenoje.