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  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
  • Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti

Nutraukta gamyba

Beardtrimmer series 3000Barzdos kirptuvas

BT3222/14

4.6
| (230) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį
Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti
Šis kirptuvas su pažangia pakėlimo ir nukirpimo sistema pakelia ir sugriebia daugiau žemai palinkusių plaukų, kad nukirptumėte efektyviai ir vienodai. Tokiu būdu lengvai ir taip, kaip norite, suformuosite 3 dienų barzdelę, trumpą barzdą ar ilgą barzdą.
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Pasigalandantys titano ašmenys

Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti

  • 0,5 mm tikslumo nustatymai

  • Titanu padengti ašmenys

  • 60 min. veikimas be laido/1 h krovimas

  • Pakėlimo ir nukirpimo sistema

Tolygiai kerpa ir sugauna prigludusius plaukus

Tolygiai kerpa ir sugauna prigludusius plaukus

Tobulai barzdelei kirpti tinkančiame „Philips“ barzdos kirptuve yra mūsų naujoji pakėlimo ir nukirpimo sistema: šukos pakelia plaukus iki peiliukų lygio ir juos nukreipia, kad būtų vienodai nukirpti.

Ypač aštrūs peiliukai dar geresniems rezultatams pasiekti

Ypač aštrūs peiliukai dar geresniems rezultatams pasiekti

Pasigalandantys, titanu dengti plieniniai peiliukai išlieka aštrūs tarsi 1-ąją dieną ir kaskart kerpa tausodami odą.

Ilgiau veikianti baterija

Ilgiau veikianti baterija

Šiame barzdos kirptuve veikia „DuraPower“ technologija, skirta peiliukų trinčiai sumažinti, varikliui apsaugoti ir baterijos veikimo trukmei keturis kartus pailginti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

230

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

2

07/06/2022

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

Toodet on väga mugav kasutada

Väga lihtne kasutada. Regulaatoril 20 erinevat astet. Lihtne puhastada.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Habemepiirel

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Habemepiirel

04/02/2026

Polska

Polska

Super produkt

Ten trymer i naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył. Ostrza są ostre, ale przy tym delikatne dla skóry, więc przycinanie jest szybkie i bez bólu, nawet przy twardszym zaroście. Ma sporo ustawień długości, więc można dokładnie dopasować efekt do swoich preferencji, a nie tylko trymować przy skórze. System Lift & Trim podnosi włosy, żeby trymer ciął równiej i precyzyjniej co wydaje się działać prawidłowo. Bateria ok - nie trzeba go często ładować. Urządzenie jest w 100% wodoodporne, więc szybkie przepłukanie pod zlewem i gotowe. Ergonomiczny uchwyt sprawia, że dobrze leży w dłoni i wygodnie się nim operuje. Ogólnie, za tę cenę to naprawdę solidny sprzęt, który ułatwia codzienną pielęgnację i daje dokładny efekt bez zbędnego kombinowania. Jak na cenę to przerósł moje oczekiwania.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

26/01/2026

Polska

Polska

Świetny wybór

Trymer Philips Series 3000 był strzałem w 10-tkę i jest idealnym wyborem dla kogoś kto myśli o codziennym przycinaniu brody i krótszego zarostu. Ja po kilku dniach użytkowania mogę powiedzieć, że doskonale spełnia moje oczekiwania. Jakość strzyżenia: Trymer oferuje aż 20 ustawień długości w krokach co 0,5 mm, co pozwala mi precyzyjnie dopasować długość zarostu. Mechanizm regulacji działa płynnie i bez zacięć. Bateria: Bateria wystarcza mi na ok. 60 min pracy bez ładowania, co spokojnie starcza na kilka sesji trymowania. Mycie i konserwacja Dużym plusem jest to, że trymer jest wodoodporny, a ostrza można opłukać pod bieżącą wodą — bardzo ułatwia to utrzymanie urządzenia w czystości. Plusy: - komfort strzyżenia bez szarpania włosków, - precyzyjne ustawienia długości, - łatwe czyszczenie i przyjemna ergonomia.

Argumentai už

Niska waga, poręczna, duża świetny zakres regulacji przycinania

Argumentai prieš

brak

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

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