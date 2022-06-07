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Nutraukta gamyba
0,5 mm tikslumo nustatymai
Titanu padengti ašmenys
60 min. veikimas be laido/1 h krovimas
Pakėlimo ir nukirpimo sistema
Tobulai barzdelei kirpti tinkančiame „Philips“ barzdos kirptuve yra mūsų naujoji pakėlimo ir nukirpimo sistema: šukos pakelia plaukus iki peiliukų lygio ir juos nukreipia, kad būtų vienodai nukirpti.
Pasigalandantys, titanu dengti plieniniai peiliukai išlieka aštrūs tarsi 1-ąją dieną ir kaskart kerpa tausodami odą.
Šiame barzdos kirptuve veikia „DuraPower“ technologija, skirta peiliukų trinčiai sumažinti, varikliui apsaugoti ir baterijos veikimo trukmei keturis kartus pailginti.
4.6
iš 5
230
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Aiku62
07/06/2022
Eesti
Patvirtintas pirkėjas
Toodet on väga mugav kasutada
Väga lihtne kasutada. Regulaatoril 20 erinevat astet. Lihtne puhastada.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Habemepiirel
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Habemepiirel
Arek90
04/02/2026
Polska
Akcijos dalis
Super produkt
Ten trymer i naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył. Ostrza są ostre, ale przy tym delikatne dla skóry, więc przycinanie jest szybkie i bez bólu, nawet przy twardszym zaroście. Ma sporo ustawień długości, więc można dokładnie dopasować efekt do swoich preferencji, a nie tylko trymować przy skórze. System Lift & Trim podnosi włosy, żeby trymer ciął równiej i precyzyjniej co wydaje się działać prawidłowo. Bateria ok - nie trzeba go często ładować. Urządzenie jest w 100% wodoodporne, więc szybkie przepłukanie pod zlewem i gotowe. Ergonomiczny uchwyt sprawia, że dobrze leży w dłoni i wygodnie się nim operuje. Ogólnie, za tę cenę to naprawdę solidny sprzęt, który ułatwia codzienną pielęgnację i daje dokładny efekt bez zbędnego kombinowania. Jak na cenę to przerósł moje oczekiwania.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom
MaciekTestuje
26/01/2026
Polska
Akcijos dalis
Świetny wybór
Trymer Philips Series 3000 był strzałem w 10-tkę i jest idealnym wyborem dla kogoś kto myśli o codziennym przycinaniu brody i krótszego zarostu. Ja po kilku dniach użytkowania mogę powiedzieć, że doskonale spełnia moje oczekiwania. Jakość strzyżenia: Trymer oferuje aż 20 ustawień długości w krokach co 0,5 mm, co pozwala mi precyzyjnie dopasować długość zarostu. Mechanizm regulacji działa płynnie i bez zacięć. Bateria: Bateria wystarcza mi na ok. 60 min pracy bez ładowania, co spokojnie starcza na kilka sesji trymowania. Mycie i konserwacja Dużym plusem jest to, że trymer jest wodoodporny, a ostrza można opłukać pod bieżącą wodą — bardzo ułatwia to utrzymanie urządzenia w czystości. Plusy: - komfort strzyżenia bez szarpania włosków, - precyzyjne ustawienia długości, - łatwe czyszczenie i przyjemna ergonomia.
Argumentai už
Niska waga, poręczna, duża świetny zakres regulacji przycinania
Argumentai prieš
brak
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom