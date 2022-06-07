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  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
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  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
  • Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė

Nutraukta gamyba

Beardtrimmer series 3000Barzdos kirptuvas

BT3236/14

4.6
| (230) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
Šis kirptuvas su pažangia pakėlimo ir nukirpimo sistema pakelia ir sugriebia daugiau žemai esančių plaukų, kad nukirptumėte efektyviai ir vienodai. Tokiu būdu lengvai ir taip, kaip norite, suformuosite 3 dienų barzdelę, trumpą barzdą ar ilgą barzdą.
Peržiūrėti visas naudas

Pakėlimo ir nukirpimo sistema, kad reikėtų braukti 30 % kartų mažiau

Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė

  • 0,5 mm tikslumo nustatymai

  • Metaliniai peiliukai

  • 60 min. veikimas be laido/1 h krovimas

  • Pakėlimo ir nukirpimo sistema

Tolygiai kerpa ir sugauna prigludusius plaukus

Tolygiai kerpa ir sugauna prigludusius plaukus

Tobulai barzdelei kirpti tinkančiame „Philips“ barzdos kirptuve yra mūsų naujoji pakėlimo ir nukirpimo sistema: šukos pakelia plaukus iki peiliukų lygio ir juos nukreipia, kad būtų vienodai nukirpti.

Dvigubai pagaląsti peiliukai greitesniam kirpimui

Dvigubai pagaląsti peiliukai greitesniam kirpimui

Šis kirptuvas dukart pagaląstus metalinius peiliukus, todėl kiekvienu perbraukimu greičiau nukirpsite daugiau plaukų.

Odai nekenkiantys ašmenys, kad oda būtų glotni

Odai nekenkiantys ašmenys, kad oda būtų glotni

Sukonstruota taip, kad neįbrėžtų ir nedirgintų. Peiliukų galai suapvalinti, kad švelniau liestų odą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

230

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

2

07/06/2022

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

Toodet on väga mugav kasutada

Väga lihtne kasutada. Regulaatoril 20 erinevat astet. Lihtne puhastada.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Habemepiirel

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Habemepiirel

04/02/2026

Polska

Polska

Super produkt

Ten trymer i naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył. Ostrza są ostre, ale przy tym delikatne dla skóry, więc przycinanie jest szybkie i bez bólu, nawet przy twardszym zaroście. Ma sporo ustawień długości, więc można dokładnie dopasować efekt do swoich preferencji, a nie tylko trymować przy skórze. System Lift & Trim podnosi włosy, żeby trymer ciął równiej i precyzyjniej co wydaje się działać prawidłowo. Bateria ok - nie trzeba go często ładować. Urządzenie jest w 100% wodoodporne, więc szybkie przepłukanie pod zlewem i gotowe. Ergonomiczny uchwyt sprawia, że dobrze leży w dłoni i wygodnie się nim operuje. Ogólnie, za tę cenę to naprawdę solidny sprzęt, który ułatwia codzienną pielęgnację i daje dokładny efekt bez zbędnego kombinowania. Jak na cenę to przerósł moje oczekiwania.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

26/01/2026

Polska

Polska

Świetny wybór

Trymer Philips Series 3000 był strzałem w 10-tkę i jest idealnym wyborem dla kogoś kto myśli o codziennym przycinaniu brody i krótszego zarostu. Ja po kilku dniach użytkowania mogę powiedzieć, że doskonale spełnia moje oczekiwania. Jakość strzyżenia: Trymer oferuje aż 20 ustawień długości w krokach co 0,5 mm, co pozwala mi precyzyjnie dopasować długość zarostu. Mechanizm regulacji działa płynnie i bez zacięć. Bateria: Bateria wystarcza mi na ok. 60 min pracy bez ładowania, co spokojnie starcza na kilka sesji trymowania. Mycie i konserwacja Dużym plusem jest to, że trymer jest wodoodporny, a ostrza można opłukać pod bieżącą wodą — bardzo ułatwia to utrzymanie urządzenia w czystości. Plusy: - komfort strzyżenia bez szarpania włosków, - precyzyjne ustawienia długości, - łatwe czyszczenie i przyjemna ergonomia.

Argumentai už

Niska waga, poręczna, duża świetny zakres regulacji przycinania

Argumentai prieš

brak

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.