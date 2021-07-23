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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
0,2 mm tikslumo nustatymai
Pasigalandantys metaliniai peiliukai
Iki 90 min. naudojimo / 1 val. krovimo
Pakėlimo ir nukirpimo PRO sistema
Nukerpama net trumpa barzdelė. Sistema „Lift&Trim Pro“ sugauna visus prigludusius plaukus ir pakelia juos link peiliukų, kad tiksliai nukirptų. Ji tai pat puikiai tinka ir ilgoms barzdoms kirpti.
Šie dvipusiai peiliukai tinka net storiausiems plaukams, su jais užtikrintai tiksliai nuskusite kraštus ir kaskart puikiai nukirpsite. Nereikia tepti alyva ar keisti peiliukų.
Nukirpkite tiksliai norimą ilgį. Tiesiog pasukite tikslaus nustatymo ratuką ties vienu iš 40 ilgio nustatymų nuo 0,4 iki 10 mm kas 0,2 mm.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
229
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Jueri
23/07/2021
Eesti
Kvaliteetne habemepiiraja
Super hea vastupidav aku. Mugav hooldada. Tootega väga rahul.
Argumentai už
Aku vastupidavus
Argumentai prieš
Puuduvad
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel
Sulinho87
09/02/2024
Polska
Akcijos dalis
Bardzo dobry sprzęt w dobrych pieniadzach
Bardzo dokładny, cichy trymer, posiada bardzo duża różnorodnosc wyboru długości strzyżenia, jako jeden z niewielu, jak nie jedyny posiada możliwość golenia na kablu. Bardzo lekki, prosty i wygodny w obsludze. Bardzo polecam zakup
Argumentai už
Lekki, dokładny, prosty w obsłudze, możliwość używania na kablu.
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Rudy03
08/02/2024
Polska
Akcijos dalis
Trymer posiada wiele super funkcji
Trymer posiada świetną regulacje ostrz i nakładek. Nada się do każdej długości i grubości brody. Bateria super trzyma, a sam trymer jest łatwy w czyszczeniu i się nie zapycha. Polecam!
Argumentai už
Regulacja nakładek, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
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