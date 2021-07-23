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  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
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  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
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  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
  • Vienodas kirpimas vienu perbraukimu

Nutraukta gamyba

Beardtrimmer series 5000Barzdos kirptuvas

BT5502/15

4.6
| (229) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Vienodas kirpimas vienu perbraukimu
Pageidaujamas vienodas ir tikslus kirpimas formuojant 3 dienų barzdelę, trumpą ar ilgą barzdą. Mūsų pažangi sistema „Lift & Trim PRO“ pakelia plaukus į dvigubai pagaląstų ašmenų aukštį, kad vienodai nukirptumėte vienu perbraukimu.
Peržiūrėti visas naudas

2 kartus didesnis tikslumas su sistema „Lift & Trim PRO“

Vienodas kirpimas vienu perbraukimu

  • 0,2 mm tikslumo nustatymai

  • Pasigalandantys metaliniai peiliukai

  • Iki 90 min. naudojimo / 1 val. krovimo

  • Pakėlimo ir nukirpimo PRO sistema

Tolygiai kerpa ir sugauna prigludusius plaukus

Tolygiai kerpa ir sugauna prigludusius plaukus

Nukerpama net trumpa barzdelė. Sistema „Lift&Trim Pro“ sugauna visus prigludusius plaukus ir pakelia juos link peiliukų, kad tiksliai nukirptų. Ji tai pat puikiai tinka ir ilgoms barzdoms kirpti.

Priežiūros nereikalaujantys pasigalandantys peiliukai

Priežiūros nereikalaujantys pasigalandantys peiliukai

Šie dvipusiai peiliukai tinka net storiausiems plaukams, su jais užtikrintai tiksliai nuskusite kraštus ir kaskart puikiai nukirpsite. Nereikia tepti alyva ar keisti peiliukų.

Prisitaiko prie skirtingų ilgio nustatymų

Prisitaiko prie skirtingų ilgio nustatymų

Nukirpkite tiksliai norimą ilgį. Tiesiog pasukite tikslaus nustatymo ratuką ties vienu iš 40 ilgio nustatymų nuo 0,4 iki 10 mm kas 0,2 mm.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-3620246

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

229

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

23/07/2021

Eesti

Eesti

Kvaliteetne habemepiiraja

Super hea vastupidav aku. Mugav hooldada. Tootega väga rahul.

Argumentai už

Aku vastupidavus

Argumentai prieš

Puuduvad

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel

09/02/2024

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt w dobrych pieniadzach

Bardzo dokładny, cichy trymer, posiada bardzo duża różnorodnosc wyboru długości strzyżenia, jako jeden z niewielu, jak nie jedyny posiada możliwość golenia na kablu. Bardzo lekki, prosty i wygodny w obsludze. Bardzo polecam zakup

Argumentai už

Lekki, dokładny, prosty w obsłudze, możliwość używania na kablu.

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

08/02/2024

Polska

Polska

Trymer posiada wiele super funkcji

Trymer posiada świetną regulacje ostrz i nakładek. Nada się do każdej długości i grubości brody. Bateria super trzyma, a sam trymer jest łatwy w czyszczeniu i się nie zapycha. Polecam!

Argumentai už

Regulacja nakładek, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

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