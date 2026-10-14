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Nutraukta gamyba

belaidis nešiojamasis garsiakalbis

BT55B/00

Galingas garsas jūsų delne

Gyvenkite ir klausykitės muzikos, kurią belaidžiu būdu transliuoja kompaktiškas ir lengvas garsiakalbis. Galite rinktis jūsų stilių atitinkančią madingą spalvą, o dėl integruotos įkraunamos baterijos muzikos galite klausytis visur ir visada.

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Galingas garsas jūsų delne

  • „Bluetooth®“

  • Įkraunama baterija

  • 2 W

Integruotas įkraunamas akumuliatorius – mėgaukitės muzika bet kur

Integruotas įkraunamas akumuliatorius – mėgaukitės muzika bet kur

Klausykite muzikos garsiai – bet kada ir bet kur. Integruotoji įkraunama baterija leidžia mėgautis mėgstamomis dainomis be rūpesčių ir besiraizgančių laidų ieškant maitinimo lizdo. Nuo šiol klausykitės puikios muzikos laisvai ir visur.

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ prietaisų, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

„Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį

„Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį

Dėl „Anti-clipping“ funkcijos muzikos galite klausytis garsiau, išlaikydami aukštą kokybę net ir išsikraunant baterijai. Priimami įvesties signalai nuo 300 mV iki 1 000 mV, o garsiakalbiai apsaugomi nuo pažeidimų iškraipant. Ši įdiegta funkcija stebi per stiprintuvą einančios muzikos signalą ir maksimumus išlaiko nustatytose ribose, neleisdamas muzikai būti iškraipytai, išlaikant didelį jos garsumą. Nešiojamo garsiakalbio gebėjimas atkurti muzikinius maksimumus mažėja senkant baterijai, tačiau dėl senkančios baterijos atsiradusius maksimumus sumažina „anti-clipping“ funkcija.

Techninės savybės

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