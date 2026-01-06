GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
  • Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų

Beard Trimmer 5000 SeriesBarzdos modeliavimas su plaukų rinkikliu

BT5775/15

4.8
| (73) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
Pasiekite visišką tikslumą be jokių pastangų. Dėl savaime pasigalandančių metalinių ašmenų ir novatoriško plaukų surinkiklio mūsų kirptuvas palengvina ir supaprastina jūsų priežiūros procedūras. Be to, „BeardSense“ technologija padidina galią būtent tada, kai jos reikia.
Peržiūrėti visas naudas

Tiksliai apkirpkite barzdą be netvarkos

Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų

  • Metaliniai peiliukai

  • 0,2 mm tikslumu

  • „BeardSense“ technologija

  • Plaukų rinkiklis

  • Veikia iki 100 minučių

Maksimalus tikslumas ir ilgalaikis veikimas

Maksimalus tikslumas ir ilgalaikis veikimas

Savaime pasigalandantys metaliniai ašmenys užtikrina papildomą stiprumą ir maksimalų tikslumą kirpimo metu, išlieka tokie pat aštrūs kaip pirmą dieną ir nereikia jų tepti. Nerūdijantys ašmenys taip pat lengvai valomi.

Sukurkite savo barzdą su reikiamu tikslumu

Sukurkite savo barzdą su reikiamu tikslumu

Kirptuvo tikslumo rankenėlė turi 40 ilgio nustatymų 0,2 mm žingsniais, padedančių jums suformuoti barzdą taip tiksliai, kaip jums reikia.

Sukurtas surinkti plaukus kirpimo metu

Sukurtas surinkti plaukus kirpimo metu

Mūsų novatoriškas plaukų rinkiklis efektyviai surenka iki 80 % nukirptų plaukų*, todėl kirpimas tampa mažiau varginantis.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

73

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

06/01/2026

Polska

Polska

Totalny game-changer.

Konkretny sprzęt pod konkretny cel. Silne ostrza. Elegancki design. Uniwersalne nakładki. Precyzja golenia. Długi czas pracy baterii. Świetna stacja do ładowania, której brakowało w innych modelach. Obowiązkowy sprzęt każdego brodacza!

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000

02/01/2026

Polska

Polska

Polecam

Pierwszy kontakt z urządzeniem jest bardzo pozytywny. Trymer wygląda solidnie, nic nie trzeszczy, wszystkie elementy dobrze do siebie pasują, a wykonanie sprawia wrażenie sprzętu wyższej jakości, mimo że jego cena jest nadal rozsądna. Obudowa jest lekko gumowana, co dodaje pewności chwytu — nawet gdy ręce są mokre podczas stylizacji w łazience. To ważna cecha przy pracy z urządzeniem, które czasem wymaga precyzyjnych ruchów i kontroli.

Argumentai už

Szybkość ładowania, wodoszczelny, ostre ostrze

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000

30/12/2025

Polska

Polska

Już posiadałem trimer Philips ten jest jeszcze lepszy od poprzednika jestem zachwycony

Argumentai už

Wielofunkcyjny

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Per 90 dienų nuo įsigijimo užsiregistruokite interneto svetainėje Philips.com 