30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Metaliniai peiliukai
0,2 mm tikslumu
„BeardSense“ technologija
Plaukų rinkiklis
Veikia iki 100 minučių
Savaime pasigalandantys metaliniai ašmenys užtikrina papildomą stiprumą ir maksimalų tikslumą kirpimo metu, išlieka tokie pat aštrūs kaip pirmą dieną ir nereikia jų tepti. Nerūdijantys ašmenys taip pat lengvai valomi.
Kirptuvo tikslumo rankenėlė turi 40 ilgio nustatymų 0,2 mm žingsniais, padedančių jums suformuoti barzdą taip tiksliai, kaip jums reikia.
Mūsų novatoriškas plaukų rinkiklis efektyviai surenka iki 80 % nukirptų plaukų*, todėl kirpimas tampa mažiau varginantis.
4.8
iš 5
73
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
DamianSamoa
06/01/2026
Polska
Akcijos dalis
Totalny game-changer.
Konkretny sprzęt pod konkretny cel. Silne ostrza. Elegancki design. Uniwersalne nakładki. Precyzja golenia. Długi czas pracy baterii. Świetna stacja do ładowania, której brakowało w innych modelach. Obowiązkowy sprzęt każdego brodacza!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000
Przemek l
02/01/2026
Polska
Akcijos dalis
Polecam
Pierwszy kontakt z urządzeniem jest bardzo pozytywny. Trymer wygląda solidnie, nic nie trzeszczy, wszystkie elementy dobrze do siebie pasują, a wykonanie sprawia wrażenie sprzętu wyższej jakości, mimo że jego cena jest nadal rozsądna. Obudowa jest lekko gumowana, co dodaje pewności chwytu — nawet gdy ręce są mokre podczas stylizacji w łazience. To ważna cecha przy pracy z urządzeniem, które czasem wymaga precyzyjnych ruchów i kontroli.
Argumentai už
Szybkość ładowania, wodoszczelny, ostre ostrze
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000
Ramsamsam
30/12/2025
Polska
Akcijos dalis
Już posiadałem trimer Philips ten jest jeszcze lepszy od poprzednika jestem zachwycony
Argumentai už
Wielofunkcyjny
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000
Per 90 dienų nuo įsigijimo užsiregistruokite interneto svetainėje Philips.com