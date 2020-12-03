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Nutraukta gamyba
0,5 mm tikslumo nustatymai
Pasigalandantys metaliniai peiliukai
Iki 75 min. veikimas / 1 val. krovimas
Labai naši vakuuminė sistema
7000 serijos „Philips“ barzdos kirptuvo vakuuminė sistema labai naši. Ji pasižymi 50 % stipresniu, didesniu oro srautu*, kad sulaikytų iki 95 % nukirptų plaukų** ir nusikirptumėte nekeldami netvarkos.
Nukerpama net trumpa barzdelė. Sistema „Lift&Trim Pro“ sugauna visus prigludusius plaukus ir pakelia juos link peiliukų, kad tiksliai nukirptų. Ji tai pat puikiai tinka ir ilgoms barzdoms kirpti.
Šie dvipusiai peiliukai tinka net storiausiems plaukams, su jais užtikrintai tiksliai nuskusite kraštus ir kaskart puikiai nukirpsite. Nereikia tepti alyva ar keisti peiliukų.
4.1
iš 5
173
Atsiliepimai
81%
Rekomenduoja šį gaminį
Artas
03/12/2020
Lietuva
Turėjau ankstesnį modelį ,o šis tobulesnis.
Greitai pasikraunantis,tylus ir visiškai atitinka mano poreikius.
Argumentai už
Efektyvus,tylus veikimas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Vakuuminė barzdakirpė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Vakuuminė barzdakirpė
Krzysztof Strug
03/02/2022
Polska
Jest dobry
Mam poprzedni model, pisałem że nożyk ma złe mocowanie. Teraz można go polecić. Szkoda, że taka Firma jak np. Volkswagen, nie wymieniła źle zrobionych elementów.
Argumentai už
Spełnia oczekiwania.
Argumentai prieš
Na razie nie stwierdziłem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu
PrzaJan
30/01/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Ten trymer jest o wiele lepszy od poprzedniego
Ta wersja trymera ma o wiele solidniejsze nóżki ostrza i myślę, że są niezniszczalne. W poprzedniej sesji łamały do co pół roku. Po piątej awarii wymieniłem go nowszy model i teraz jestem nim zachwycony. Lepiej zbiera włoski i jest zdecydowanie cichszy.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu
Palyginti su „Philips“ pirmtakais
Patikrinta laboratorijoje naudojant plaukų kilimėlius