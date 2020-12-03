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  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
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  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
  • Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo

Nutraukta gamyba

Beardtrimmer series 7000Vakuuminė barzdakirpė

BT7500/15

4.1
| (173) Atsiliepimai | 81% Rekomenduoja šį gaminį
Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
Kirpkite barzdą, ūsus ir žandenas bei palaikykite aplinkos švarą. Naujasis „Philips Vacuum Trimmer“ turi patobulintą, labai našiai veikiančią sistemą su 50 % stipresniu* oro srautu. Ji efektyviai pagauna nukirptus plaukelius, o jūs kerpatės nekeldami netvarkos.
Peržiūrėti visas naudas

„Philips“ Nr. 1 švariam kirpimui

Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo

  • 0,5 mm tikslumo nustatymai

  • Pasigalandantys metaliniai peiliukai

  • Iki 75 min. veikimas / 1 val. krovimas

  • Labai naši vakuuminė sistema

Didesnis oro srautas, kad kirptumėtės nekeldami netvarkos

Didesnis oro srautas, kad kirptumėtės nekeldami netvarkos

7000 serijos „Philips“ barzdos kirptuvo vakuuminė sistema labai naši. Ji pasižymi 50 % stipresniu, didesniu oro srautu*, kad sulaikytų iki 95 % nukirptų plaukų** ir nusikirptumėte nekeldami netvarkos.

Tolygiai kerpa ir sugauna prigludusius plaukus

Tolygiai kerpa ir sugauna prigludusius plaukus

Nukerpama net trumpa barzdelė. Sistema „Lift&Trim Pro“ sugauna visus prigludusius plaukus ir pakelia juos link peiliukų, kad tiksliai nukirptų. Ji tai pat puikiai tinka ir ilgoms barzdoms kirpti.

Priežiūros nereikalaujantys pasigalandantys peiliukai

Priežiūros nereikalaujantys pasigalandantys peiliukai

Šie dvipusiai peiliukai tinka net storiausiems plaukams, su jais užtikrintai tiksliai nuskusite kraštus ir kaskart puikiai nukirpsite. Nereikia tepti alyva ar keisti peiliukų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.1

iš 5

173

Atsiliepimai

81%

Rekomenduoja šį gaminį

03/12/2020

Lietuva

Lietuva

Turėjau ankstesnį modelį ,o šis tobulesnis.

Greitai pasikraunantis,tylus ir visiškai atitinka mano poreikius.

Argumentai už

Efektyvus,tylus veikimas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Vakuuminė barzdakirpė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Vakuuminė barzdakirpė

03/02/2022

Polska

Polska

Jest dobry

Mam poprzedni model, pisałem że nożyk ma złe mocowanie. Teraz można go polecić. Szkoda, że taka Firma jak np. Volkswagen, nie wymieniła źle zrobionych elementów.

Argumentai už

Spełnia oczekiwania.

Argumentai prieš

Na razie nie stwierdziłem.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

30/01/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Ten trymer jest o wiele lepszy od poprzedniego

Ta wersja trymera ma o wiele solidniejsze nóżki ostrza i myślę, że są niezniszczalne. W poprzedniej sesji łamały do co pół roku. Po piątej awarii wymieniłem go nowszy model i teraz jestem nim zachwycony. Lepiej zbiera włoski i jest zdecydowanie cichszy.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

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  1. Palyginti su „Philips“ pirmtakais

  2. Patikrinta laboratorijoje naudojant plaukų kilimėlius