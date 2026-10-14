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BTB2670/12
„HiFi“ stereofoninis garsas jūsų namams
Klausykitės išmaniojo telefono melodijų, transliuokite savo muzikos fonoteką per „Bluetooth“ ir leiskite MP3 formato kompaktinius diskus šioje kompaktiškoje, „viskas viename“ „Philips“ muzikos sistemoje. Tuomet, pasinaudodami DAB+ ir FM suderinamumu, įjunkite mėgstamas radijo laidas.
„Bluetooth“
su MULTIPAIR
DAB+
Vieną kartą prijungus išmanųjį prietaisą, „Philips“ muzikos sistemą galima pažadinti iš budėjimo režimo naudojant išmaniojo prietaiso „Bluetooth“ funkciją. Be to, taip įjungiamas „Bluetooth“ šaltinis, tad galima greitai ir lengvai bet kuriuo metu srautiniu būdu siųsti muziką.
Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui. Dėl savo glotnaus dizaino ir dydžio kompaktiškas prietaisas puikiai dera kambaryje .
USB prievadas skirtas ne tik muzikai atkurti. Pažangi USB galios valdymo sistema palaiko 2 A greitojo įkrovimo srovę, kad išmanusis prietaisas būtų greitai įkrautas muzikos sistemai veikiant budėjimo režimu.
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