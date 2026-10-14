GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis

Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

BTB2670/12

„HiFi“ stereofoninis garsas jūsų namams

Klausykitės išmaniojo telefono melodijų, transliuokite savo muzikos fonoteką per „Bluetooth“ ir leiskite MP3 formato kompaktinius diskus šioje kompaktiškoje, „viskas viename“ „Philips“ muzikos sistemoje. Tuomet, pasinaudodami DAB+ ir FM suderinamumu, įjunkite mėgstamas radijo laidas.

Peržiūrėti visas naudas

„HiFi“ stereofoninis garsas jūsų namams

  • „Bluetooth“

  • su MULTIPAIR

  • DAB+

„Bluetooth“ budėjimo režimas visada įjungtas, kad būtų lengva prijungti iš naujo

„Bluetooth“ budėjimo režimas visada įjungtas, kad būtų lengva prijungti iš naujo

Vieną kartą prijungus išmanųjį prietaisą, „Philips“ muzikos sistemą galima pažadinti iš budėjimo režimo naudojant išmaniojo prietaiso „Bluetooth“ funkciją. Be to, taip įjungiamas „Bluetooth“ šaltinis, tad galima greitai ir lengvai bet kuriuo metu srautiniu būdu siųsti muziką.

Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui

Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui. Dėl savo glotnaus dizaino ir dydžio kompaktiškas prietaisas puikiai dera kambaryje .

Išmaniajam prietaisui skirtas greitas ir veiksmingas USB įkrovimas

Išmaniajam prietaisui skirtas greitas ir veiksmingas USB įkrovimas

USB prievadas skirtas ne tik muzikai atkurti. Pažangi USB galios valdymo sistema palaiko 2 A greitojo įkrovimo srovę, kad išmanusis prietaisas būtų greitai įkrautas muzikos sistemai veikiant budėjimo režimu.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.