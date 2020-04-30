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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

BTM2560/12

5

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Nepriekaištingas melodijų skambesys

Klausykitės skaitmeninės muzikos iš išmaniojo telefono per „Bluetooth“, arba leiskite MP3-CD ir CD-R/W naudodami vieną „Philips“ mikrosistemą. „Bass Reflex“ garsiakalbiai atkuria stulbinamus žemuosius dažnius, o 70 W didžiausia išvesties galia užtikrina nepriekaištingą garsą.

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Nepriekaištingas melodijų skambesys

  • „Bluetooth“

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas – tai galimybė iš anksto nustatyti balanso, aiškaus, galingo, šilto ir šviesaus skambesio dažnių diapazonus, kuriuos galite naudoti klausydami įvairių muzikos stilių. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, naudodamiesi skaitmeninio garso valdymo funkcija, galėsite mėgautis muzika – garso balansas kruopščiai reguliuojamas, kad derėtų prie leidžiamos muzikos tipo.

Išmaniajam prietaisui skirtas greitas ir veiksmingas USB įkrovimas

Išmaniajam prietaisui skirtas greitas ir veiksmingas USB įkrovimas

USB prievadas skirtas ne tik muzikai atkurti. Pažangi USB galios valdymo sistema palaiko 2 A greitojo įkrovimo srovę, kad išmanusis prietaisas būtų greitai įkrautas muzikos sistemai veikiant budėjimo režimu.

Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

30/04/2020

Polska

Polska

polecam

Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2560 Mikrowieża

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2560 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mocna Wieża

Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.

Argumentai už

Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość

Argumentai prieš

jak narazie brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2560 Mikrowieża

Naudojimo data 2019-10-29

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2560 Mikrowieża

Naudojimo data 2019-10-29

31/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.

Argumentai už

Čistý zvuk

Argumentai prieš

Žádné

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2560 Hudební mikrosystém

Naudojimo data 2020-04-30

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2560 Hudební mikrosystém

Naudojimo data 2020-04-30

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