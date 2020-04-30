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Nepriekaištingas melodijų skambesys
Klausykitės skaitmeninės muzikos iš išmaniojo telefono per „Bluetooth“, arba leiskite MP3-CD ir CD-R/W naudodami vieną „Philips“ mikrosistemą. „Bass Reflex“ garsiakalbiai atkuria stulbinamus žemuosius dažnius, o 70 W didžiausia išvesties galia užtikrina nepriekaištingą garsą.
„Bluetooth“
CD, MP3-CD, USB, FM
Skaitmeninis garso valdymas – tai galimybė iš anksto nustatyti balanso, aiškaus, galingo, šilto ir šviesaus skambesio dažnių diapazonus, kuriuos galite naudoti klausydami įvairių muzikos stilių. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, naudodamiesi skaitmeninio garso valdymo funkcija, galėsite mėgautis muzika – garso balansas kruopščiai reguliuojamas, kad derėtų prie leidžiamos muzikos tipo.
USB prievadas skirtas ne tik muzikai atkurti. Pažangi USB galios valdymo sistema palaiko 2 A greitojo įkrovimo srovę, kad išmanusis prietaisas būtų greitai įkrautas muzikos sistemai veikiant budėjimo režimu.
Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Maciek123
30/04/2020
Polska
polecam
Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2560 Mikrowieża
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2560 Mikrowieża
Michallo78
29/04/2020
Polska
Mocna Wieża
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.
Argumentai už
Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość
Argumentai prieš
jak narazie brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2560 Mikrowieża
Naudojimo data 2019-10-29
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2560 Mikrowieża
Naudojimo data 2019-10-29
Skibob 62
31/05/2020
Česká republika
Skvělý
Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.
Argumentai už
Čistý zvuk
Argumentai prieš
Žádné
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2560 Hudební mikrosystém
Naudojimo data 2020-04-30
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2560 Hudební mikrosystém
Naudojimo data 2020-04-30