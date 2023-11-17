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Nutraukta gamyba
Espreso kavos aparatams
Iki 5000 puodelių be nukalkinimo*
Geresnis kavos skonis
Dėl patentuotos srovės technologijos vanduo pro vandens filtrą į visiškai automatinį kavos aparatą teka ilgiau. Dėl to vanduo geriau išvalomas ir užtikrinamas geresnis kavos skonis.
Tokią ilgalaikę funkciją įdiegsite labai greitai. Tiesiog prijunkite „AquaClean“ filtrą prie „Saeco“ puikaus automatinio espreso aparato vandens talpos, įjunkite jį per naudotojo sąsają ir esate pasiruošę mėgautis iki 5000 grynos kavos puodelių be nukalkinimo*. Aparatas nuosėdų šalinimo įspėjimo neįjungia iki filtrą pakeičiant 8 kartus. „AquaClean“ turintys aparatai ant vandens indo pažymimi lipduku.
„AquaClean“ užtikrina, kad į visiškai automatinį kavos aparatą tekėtų tik švarus ir filtruotas vanduo, todėl nuosėdų šalinimo įspėjimas automatiškai išjungiamas. Galite be jokio vargo mėgautis geriausios kokybės kava. Aparatas nuosėdų šalinimo įspėjimo neįjungia iki filtrą pakeičiant 8 kartus. „AquaClean“ turintys aparatai ant vandens indo pažymimi lipduku.
4.8
iš 5
241
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Karoliniškės
17/11/2023
Lietuva
Ilgai nereikia nukalkinti
Naudojant filtrus kavos aparatas ilgai neprašo nukalkinimo.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras
Raskila
14/11/2023
Lietuva
Gelbėja nuo kalkėto vandens
Kadangi gyvename daugebutyje ir neturime filtravimo sistemos iš krano bėga kalkėtas vanduo, tad naudojam šiuos filtrus ir esame tikri, kad suteikiame pilną apsaugą kavos aparatui. Filtrus keičiame šiek tiek dažniau nei paprašo kavos aparatas, bijodami, kad kalkėtas vanduo nepatektų į aparato sistemą.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras
Devina
10/11/2023
Lietuva
Neutralizuoja specifinį vandens skonį
Iš čiaupo bėga specifinio skonio vanduo, naudojant šį filtrą kava yra skanesnė, o kavos aparatas apsaugotas nuo užkalkėjimo.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių.