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  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
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  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*

Nutraukta gamyba

Saeco AquaCleanKalkių šalinimo ir vandens filtras

CA6903/47

4.8
| (241) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
Su „Saeco“ patentuotu „AquaClean“ vandens filtru nuosėdas iš kavos aparato šalinti reikės tik po 5000 puodelių*.
Peržiūrėti visas naudas

Su kiekvienu filtru galėsite paruošti iki 625 puodelių* kavos!

Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*

  • Espreso kavos aparatams

  • Iki 5000 puodelių be nukalkinimo*

  • Geresnis kavos skonis

Dėl patentuotos vandens srovės vanduo optimaliai išvalomas

Dėl patentuotos vandens srovės vanduo optimaliai išvalomas

Dėl patentuotos srovės technologijos vanduo pro vandens filtrą į visiškai automatinį kavos aparatą teka ilgiau. Dėl to vanduo geriau išvalomas ir užtikrinamas geresnis kavos skonis.

Naudodami „Click&go“ sistemą be vargo suaktyvinsite filtrą

Naudodami „Click&go“ sistemą be vargo suaktyvinsite filtrą

Tokią ilgalaikę funkciją įdiegsite labai greitai. Tiesiog prijunkite „AquaClean“ filtrą prie „Saeco“ puikaus automatinio espreso aparato vandens talpos, įjunkite jį per naudotojo sąsają ir esate pasiruošę mėgautis iki 5000 grynos kavos puodelių be nukalkinimo*. Aparatas nuosėdų šalinimo įspėjimo neįjungia iki filtrą pakeičiant 8 kartus. „AquaClean“ turintys aparatai ant vandens indo pažymimi lipduku.

Įjungus „AquaClean“ nuosėdų šalinimo įspėjimas išjungiamas

Įjungus „AquaClean“ nuosėdų šalinimo įspėjimas išjungiamas

„AquaClean“ užtikrina, kad į visiškai automatinį kavos aparatą tekėtų tik švarus ir filtruotas vanduo, todėl nuosėdų šalinimo įspėjimas automatiškai išjungiamas. Galite be jokio vargo mėgautis geriausios kokybės kava. Aparatas nuosėdų šalinimo įspėjimo neįjungia iki filtrą pakeičiant 8 kartus. „AquaClean“ turintys aparatai ant vandens indo pažymimi lipduku.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

241

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

17/11/2023

Lietuva

Lietuva

Ilgai nereikia nukalkinti

Naudojant filtrus kavos aparatas ilgai neprašo nukalkinimo.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras

14/11/2023

Lietuva

Lietuva

Gelbėja nuo kalkėto vandens

Kadangi gyvename daugebutyje ir neturime filtravimo sistemos iš krano bėga kalkėtas vanduo, tad naudojam šiuos filtrus ir esame tikri, kad suteikiame pilną apsaugą kavos aparatui. Filtrus keičiame šiek tiek dažniau nei paprašo kavos aparatas, bijodami, kad kalkėtas vanduo nepatektų į aparato sistemą.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras

10/11/2023

Lietuva

Lietuva

Neutralizuoja specifinį vandens skonį

Iš čiaupo bėga specifinio skonio vanduo, naudojant šį filtrą kava yra skanesnė, o kavos aparatas apsaugotas nuo užkalkėjimo.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių.