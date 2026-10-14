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CMD305A/12
Prijunkite prie stotelės prietaisų skydelyje
Vairuokite naudodami šią „Philips“ automobilinę pramogų sistemą, kuri veikia su „Android“ telefonu. Įkraukite savo įrenginį įstatę į stotelę prietaisų skydelyje, valdykite leidžiamus įrašus per nemokamą programą ir skambinkite laisvomis rankomis – nesvarbu, ar telefonas prijungtas, ar ne.
Prijungimo stotelė „Android“ telefonui
Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.
Pasirinkę „Philips“ automobilinę pramogų sistemą, palengvinkite savo kelionę. Viskas, ką turite padaryti, – įstatyti „iPhone“ ar „iPod“ į prijungimo stotelę ir paversti automobilio garso sistemos dalimi. Painios jungtys ir vaizdą gadinantys laidai liks užmarštyje. Tiesiog įstatykite „Apple“ įrenginį į laikiklį ir būsite pasirengę jį krauti, leisti jame esančius įrašus ir kalbėti laisvomis rankomis. Galite net naudotis kitomis įrenginio funkcijomis, pvz., navigacijos sistemomis ir vietos nustatymo paslaugomis. Pasirinkite „Philips“ ir džiaukitės patogesniu maršrutu.
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