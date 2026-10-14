GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis

Nutraukta gamyba

CarStudioAutomobilio medijos prijungimo sistema

CMD305A/12

Prijunkite prie stotelės prietaisų skydelyje

Vairuokite naudodami šią „Philips“ automobilinę pramogų sistemą, kuri veikia su „Android“ telefonu. Įkraukite savo įrenginį įstatę į stotelę prietaisų skydelyje, valdykite leidžiamus įrašus per nemokamą programą ir skambinkite laisvomis rankomis – nesvarbu, ar telefonas prijungtas, ar ne.

Peržiūrėti visas naudas

per nemokamą „CarStudio“ programą, optimizuotą naudoti automobilyje

Prijunkite prie stotelės prietaisų skydelyje

  • Prijungimo stotelė „Android“ telefonui

Stiprintuvo priedo garso išvestis

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Įtraukiama stotelė – tvarkingas prietaisų skydelis

Įtraukiama stotelė – tvarkingas prietaisų skydelis

Pasirinkę „Philips“ automobilinę pramogų sistemą, palengvinkite savo kelionę. Viskas, ką turite padaryti, – įstatyti „iPhone“ ar „iPod“ į prijungimo stotelę ir paversti automobilio garso sistemos dalimi. Painios jungtys ir vaizdą gadinantys laidai liks užmarštyje. Tiesiog įstatykite „Apple“ įrenginį į laikiklį ir būsite pasirengę jį krauti, leisti jame esančius įrašus ir kalbėti laisvomis rankomis. Galite net naudotis kitomis įrenginio funkcijomis, pvz., navigacijos sistemomis ir vietos nustatymo paslaugomis. Pasirinkite „Philips“ ir džiaukitės patogesniu maršrutu.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.