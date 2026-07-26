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Kava
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Espresso Vandens indas
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CP0228/01
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Šis vandens bakelis lengvai nuimamas pildymui ir valymui. Suderinamas su „Picobisto“, „Incanto“; „Philips“ 3100, „Philips“ 4000, EP serija ir SM serija, „Philips5000“ serija.
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