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CP0355/01
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Šis pieno indas, įskaitant pieno vamzdelį, daro jūsų pieną skaniai putotą. Indą taip pat galima patogiai laikyti šaldytuve. Jis suderinamas su „Incanto“ ir „Picobisto“ (SM serija)
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