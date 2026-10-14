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Nutraukta gamyba

„Zenit“ kino garsiakalbiai

CSS5530G/12

Įvertinkite „Zen“ grožį ir pojūtį

Įvertinkite tyrą „Philips Zenit“ kino garsiakalbių paprastumą ir pasimėgaukite natūraliu, subalansuotu garsu, sklindančiu iš modernių, autentiškų medžiagų pagamintų kino garsiakalbių. Dėl sumanaus laidų ištiesimo ir belaidžių galinių garsiakalbių nebus jokios netvarkos. Liks tik puiki patirtis.

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Jokių laidų, jokios netvarkos

Įvertinkite „Zen“ grožį ir pojūtį

  • 5.1 k. gal. ir žem. dažn. garsiak.

  • „Bluetooth®“ ir NFC

  • HDMI 4K–2K

Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu

Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu

Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

Sumanūs laido sutvarkymo sprendimai jūsų kambaryje

Nesunkiai sureguliuojami belaidžiai galiniai ir žemųjų dažnių garsiakalbiai

Techninės savybės

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