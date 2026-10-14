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CSS5530G/12
Įvertinkite „Zen“ grožį ir pojūtį
Įvertinkite tyrą „Philips Zenit“ kino garsiakalbių paprastumą ir pasimėgaukite natūraliu, subalansuotu garsu, sklindančiu iš modernių, autentiškų medžiagų pagamintų kino garsiakalbių. Dėl sumanaus laidų ištiesimo ir belaidžių galinių garsiakalbių nebus jokios netvarkos. Liks tik puiki patirtis.
5.1 k. gal. ir žem. dažn. garsiak.
„Bluetooth®“ ir NFC
HDMI 4K–2K
Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.
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