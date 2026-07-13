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  • Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius
  • Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius
  • Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius
  • Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius
  • Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius
  • Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius
  • Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius
  • Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius
  • Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius
  • Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius
  • Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius
  • Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius
  • Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius
  • Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius
  • Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius
  • Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius

Išmanusis bokštinis vent., 7000 serijosBokštinis ventiliatorius

CX7550/01

5

| (18) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius

Mėgaukitės galingu, bet tyliu vėsinimu. Ventiliatorius automatiškai prisitaiko prie jūsų poreikių ir naudoja mažiau energijos. Išlaikykite kontrolę naudodami „Air+” programėlę, stebėkite kambario temperatūrą ekrane ir pagerinkte atmosferą naudodami eterinius aliejus.

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Pažangus intelektas individualizuotam komfortui

Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius

  • Galingas oro srautas – 2,440 m³/h

  • Itin tylus veikimas

  • Prijungta prie programėlės „Air+“

  • Mažos energijos sąnaudos

  • Nuolatinės srovės variklis

Mūsų galingiausias bokštinis ventiliatorius

Mūsų galingiausias bokštinis ventiliatorius

Šis ventiliatorius be menčių sukuria galingą 2440 m³/h oro srautą, greitai atvėsinantį visą jūsų erdvę. Jis skleidžia vėsų orą toliau ir plačiau (1), oro greitis siekia net 8,4 m/s.

Tylus vėjelis su „SilentWings” technologija

Tylus vėjelis su „SilentWings” technologija

Mėgaukitės 40 % tylesniu vėsinimu (1), vos 22 dB garso lygiu (2). Su bešepečiu nuolatinės srovės varikliu ir lėktuvo sparno aerodinamika įkvėptu oro išleidimo angos dizainu, tai mūsų tyliausias ventiliatorius – tobulai tinkantis ramiam miegui, darbui ar visiškam atsipalaidavimui.

40 % mažesnės energijos sąnaudos su nuolatinės srovės varikliu

40 % mažesnės energijos sąnaudos su nuolatinės srovės varikliu

Energiją taupantis nuolatinės srovės variklis užtikrina galingą vėsinimą sunaudodamas iki 40 % mažiau energijos (3). Maksimaliai naudodamas 30 W, jis sunaudoja mažiau energijos nei tradicinė kaitrinė lemputė – taip jūsų energijos sąnaudos išlieka mažos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

18

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

13/07/2026

Polska

Polska

Test wentylatora Philips Smart Tower Fan

Od kilku dni testuję ten wentylator i jestem z niego naprawdę zadowolona. Trafił do mnie w idealnym momencie, kiedy na zewnątrz jest ponad 30°C. Chłodzi bardzo dobrze, a przy tym pracuje cicho. Najbardziej spodobało mi się sterowanie przez aplikację - nie muszę szukać pilota ani wstawać z kanapy, żeby zmienić ustawienia. Wszystko działa intuicyjnie i jest bardzo wygodne. Dodatkowo wentylator ma nowoczesny wygląd i świetnie pasuje do wnętrza. Dla mnie to naprawdę udany sprzęt. #testowanie

Ši apžvalga buvo parašyta apie Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01

Date of Use 2026-06-26

Ši apžvalga buvo parašyta apie Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01

Date of Use 2026-06-26

09/07/2026

Polska

Polska

Ultracichy i bardzo wydajny wentylator oiknowy

Bardzo cichy i wydajny wentylator pobierający niewiele prądu. Idealny do dużego mieszkania. Za niezbyt wygórowane pieniądze. Możliwość sterowania z aplikacji w telefonie ułatwia korzystanie. Zaś ultracichy tryb nocny jest cudowny na gorące letnie noce gdzie ułatwia znacznie zasypianie. Oceniam 9/10. Jestem bardzo zadowolona i polecam każdemu

Argumentai už

Cichy i wydajny zużywający bardzo mało prądu - idealny

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01

Date of Use 2026-07-02

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01

Date of Use 2026-07-02

09/07/2026

Polska

Polska

Najelpszt wentylator

Świetne urządzenie, na gorące dni sprawuje się idealnie. Powietrze równomiernie rozprowadzane jest po pokoju. Jest cichy. Pilot dołączony w zestawie zdecydowanie poprawia wrażenia z korzystania.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01

Date of Use 2026-07-01

Ši apžvalga buvo parašyta apie Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01

Date of Use 2026-07-01

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) palyginti su pirmtaku CX5535

  2. (2) Išbandyta naudojant mažiausio greičio nustatymus

  3. (3) palyginti su modeliu su kintamosios srovės varikliu