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Mūsų galingiausias ir tyliausias bokštinis ventiliatorius
Mėgaukitės galingu, bet tyliu vėsinimu. Ventiliatorius automatiškai prisitaiko prie jūsų poreikių ir naudoja mažiau energijos. Išlaikykite kontrolę naudodami „Air+” programėlę, stebėkite kambario temperatūrą ekrane ir pagerinkte atmosferą naudodami eterinius aliejus.
Galingas oro srautas – 2,440 m³/h
Itin tylus veikimas
Prijungta prie programėlės „Air+“
Mažos energijos sąnaudos
Nuolatinės srovės variklis
Šis ventiliatorius be menčių sukuria galingą 2440 m³/h oro srautą, greitai atvėsinantį visą jūsų erdvę. Jis skleidžia vėsų orą toliau ir plačiau (1), oro greitis siekia net 8,4 m/s.
Mėgaukitės 40 % tylesniu vėsinimu (1), vos 22 dB garso lygiu (2). Su bešepečiu nuolatinės srovės varikliu ir lėktuvo sparno aerodinamika įkvėptu oro išleidimo angos dizainu, tai mūsų tyliausias ventiliatorius – tobulai tinkantis ramiam miegui, darbui ar visiškam atsipalaidavimui.
Energiją taupantis nuolatinės srovės variklis užtikrina galingą vėsinimą sunaudodamas iki 40 % mažiau energijos (3). Maksimaliai naudodamas 30 W, jis sunaudoja mažiau energijos nei tradicinė kaitrinė lemputė – taip jūsų energijos sąnaudos išlieka mažos.
5.0
iš 5
18
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Marzena Woźnica
13/07/2026
Polska
Akcijos dalis
Test wentylatora Philips Smart Tower Fan
Od kilku dni testuję ten wentylator i jestem z niego naprawdę zadowolona. Trafił do mnie w idealnym momencie, kiedy na zewnątrz jest ponad 30°C. Chłodzi bardzo dobrze, a przy tym pracuje cicho. Najbardziej spodobało mi się sterowanie przez aplikację - nie muszę szukać pilota ani wstawać z kanapy, żeby zmienić ustawienia. Wszystko działa intuicyjnie i jest bardzo wygodne. Dodatkowo wentylator ma nowoczesny wygląd i świetnie pasuje do wnętrza. Dla mnie to naprawdę udany sprzęt. #testowanie
Ši apžvalga buvo parašyta apie Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01
Date of Use 2026-06-26
Ši apžvalga buvo parašyta apie Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01
Date of Use 2026-06-26
Klaudia Patric
09/07/2026
Polska
Akcijos dalis
Ultracichy i bardzo wydajny wentylator oiknowy
Bardzo cichy i wydajny wentylator pobierający niewiele prądu. Idealny do dużego mieszkania. Za niezbyt wygórowane pieniądze. Możliwość sterowania z aplikacji w telefonie ułatwia korzystanie. Zaś ultracichy tryb nocny jest cudowny na gorące letnie noce gdzie ułatwia znacznie zasypianie. Oceniam 9/10. Jestem bardzo zadowolona i polecam każdemu
Argumentai už
Cichy i wydajny zużywający bardzo mało prądu - idealny
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01
Date of Use 2026-07-02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01
Date of Use 2026-07-02
Alakoalax
09/07/2026
Polska
Akcijos dalis
Najelpszt wentylator
Świetne urządzenie, na gorące dni sprawuje się idealnie. Powietrze równomiernie rozprowadzane jest po pokoju. Jest cichy. Pilot dołączony w zestawie zdecydowanie poprawia wrażenia z korzystania.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01
Date of Use 2026-07-01
Ši apžvalga buvo parašyta apie Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01
Date of Use 2026-07-01
(1) palyginti su pirmtaku CX5535
(2) Išbandyta naudojant mažiausio greičio nustatymus
(3) palyginti su modeliu su kintamosios srovės varikliu