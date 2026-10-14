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Nutraukta gamyba

prijungimo stotelių pramogų sistema

DC190/12

Pabuskite girdėdami mėgstamas melodijas

Pabuskite girdėdami patinkančius „iPod“ muzikos įrašus – „Philips“ prijungimo stotelių pramogų sistema DC190. Šioje stilingoje veidrodinės apdailos sistemoje yra dvigubas žadintuvas, kuris leidžia dieną pradėti su mėgstamomis melodijomis iš kitų nešiojamųjų įrenginių, prijungtų per MP3 sąsają.

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iš „iPod“ ir radijo

Pabuskite girdėdami mėgstamas melodijas

3 W RMS bendra išvesties galia

3 W RMS bendra išvesties galia

Ši sistema turi 3 W RMS bendrą išvesties galią. RMS (angl. Root Mean Square) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvo nustatymus pritaikykite savo gyvenimo stiliui

Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvo nustatymus pritaikykite savo gyvenimo stiliui

Atsižvelgiant į šiuolaikišką gyvenimo būdą, šis laikrodis-radijas turi dvigubo žadintuvo funkciją, kuri leidžia nustatyti skirtingus žadinimo laikus darbo dienoms ir savaitgaliams arba net keisti žadintuvo nustatymus poroms. Žadintuve gali būti nustatytas vienodas žadinimo laikas visai savaitei nuo pirmadienio iki sekmadienio. Arba galite nustatyti žadintuvą įsijungti anksti darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio ir leisti sau patinginiauti šeštadieniais bei sekmadieniais. Kad ir ką pasirinktumėte, ši patogi funkcija apsaugos nuo gaišaties keičiant žadintuvo laikus kiekvieną vakarą.

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

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