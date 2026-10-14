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DC190/12
Pabuskite girdėdami mėgstamas melodijas
Pabuskite girdėdami patinkančius „iPod“ muzikos įrašus – „Philips“ prijungimo stotelių pramogų sistema DC190. Šioje stilingoje veidrodinės apdailos sistemoje yra dvigubas žadintuvas, kuris leidžia dieną pradėti su mėgstamomis melodijomis iš kitų nešiojamųjų įrenginių, prijungtų per MP3 sąsają.
Ši sistema turi 3 W RMS bendrą išvesties galią. RMS (angl. Root Mean Square) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.
Atsižvelgiant į šiuolaikišką gyvenimo būdą, šis laikrodis-radijas turi dvigubo žadintuvo funkciją, kuri leidžia nustatyti skirtingus žadinimo laikus darbo dienoms ir savaitgaliams arba net keisti žadintuvo nustatymus poroms. Žadintuve gali būti nustatytas vienodas žadinimo laikas visai savaitei nuo pirmadienio iki sekmadienio. Arba galite nustatyti žadintuvą įsijungti anksti darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio ir leisti sau patinginiauti šeštadieniais bei sekmadieniais. Kad ir ką pasirinktumėte, ši patogi funkcija apsaugos nuo gaišaties keičiant žadintuvo laikus kiekvieną vakarą.
Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.
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