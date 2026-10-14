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Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas, skirtas „iPod“/„iPhone“

DC220/12

Pradėkite dieną savaip!

Pradėkite dieną su „Philips“ laikrodžiu-radiju, pritaikytu „iPhone“ ar „iPod“ įrenginiams, kuris puikiai leidžia jūsų mėgstamas melodijas. Jame įdiegtos skirtingos žadinimo nuostatos darbo ir išeiginėms dienoms, taip pat įrengti FM radijas ir MP3 sąsaja, kurie suteikia daugiau galimybių pasirinkti norimą muziką.

Peržiūrėti visas naudas

Pabuskite girdėdami melodijas iš „iPhone“ ar „iPod“ įrenginio

Pradėkite dieną savaip!

Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvo nustatymus pritaikykite savo gyvenimo stiliui

Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvo nustatymus pritaikykite savo gyvenimo stiliui

Atsižvelgiant į šiuolaikišką gyvenimo būdą, šis laikrodis-radijas turi dvigubo žadintuvo funkciją, kuri leidžia nustatyti skirtingus žadinimo laikus darbo dienoms ir savaitgaliams arba net keisti žadintuvo nustatymus poroms. Žadintuve gali būti nustatytas vienodas žadinimo laikas visai savaitei nuo pirmadienio iki sekmadienio. Arba galite nustatyti žadintuvą įsijungti anksti darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio ir leisti sau patinginiauti šeštadieniais bei sekmadieniais. Kad ir ką pasirinktumėte, ši patogi funkcija apsaugos nuo gaišaties keičiant žadintuvo laikus kiekvieną vakarą.

Atsibuskite pažadinti savo „iPod“ / „iPhone“ muzikos arba radijo melodijų

Malonus ausiai žadintuvo skambutis, kuris nuolatos garsėja

Malonus ausiai žadintuvo skambutis, kuris nuolatos garsėja

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

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