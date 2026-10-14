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  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
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Nutraukta gamyba

prijungimo stotelė, skirta „iPod“/„iPhone“/„iPad“

DC291/12

Pabuskite šypsodamiesi

Įstatę savąjį „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ į šią stilingą „Philips“ DC291/12 prijungimo stotelę muzikos galėsite klausytis sodriu ir aiškiu garsu. Įrenginį galite naudoti ir įkrauti vienu metu arba stotelę galite naudoti kaip žadintuvą, kuris pabudins jus įjungdamas mėgstamą dainą ar radijo stotį.

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Prijungimo stotelė: leiskite ir įkraukite

Pabuskite šypsodamiesi

  • Aliuminis

Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvo nustatymus pritaikykite savo gyvenimo stiliui

Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvo nustatymus pritaikykite savo gyvenimo stiliui

Atsižvelgiant į šiuolaikišką gyvenimo būdą, šis laikrodis-radijas turi dvigubo žadintuvo funkciją, kuri leidžia nustatyti skirtingus žadinimo laikus darbo dienoms ir savaitgaliams arba net keisti žadintuvo nustatymus poroms. Žadintuve gali būti nustatytas vienodas žadinimo laikas visai savaitei nuo pirmadienio iki sekmadienio. Arba galite nustatyti žadintuvą įsijungti anksti darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio ir leisti sau patinginiauti šeštadieniais bei sekmadieniais. Kad ir ką pasirinktumėte, ši patogi funkcija apsaugos nuo gaišaties keičiant žadintuvo laikus kiekvieną vakarą.

10W RMS bendra išvesties galia

10W RMS bendra išvesties galia

RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią. Iš esmės, stiprintuvai yra ribojami elektros energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių, kurie paverčia elektros energiją garso energija, neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Kokybiška aliuminio korpuso išvaizda ir puikus potyris

Kokybiška aliuminio korpuso išvaizda ir puikus potyris

Aliuminio lydinio korpusas yra lengvas ir gali atlaikyti aukštą aplinkos temperatūrą. Jis yra ypač tvirtas ir atsparus korozijai.

Techninės savybės

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