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Nutraukta gamyba

prijungimo stotelė, skirta „iPod“/„iPhone“/„iPad“

DC390/12

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Pabuskite šypsodamiesi

Vienu metu klausykitės ir įkraukite savąjį „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ – iš jo sklis sodrus ir aiškus garsas. Ši prašmatniai atrodanti aliumininė ant stalo dedama stotelė gali būti naudojama vienu metu dviem prietaisams įkrauti. Ji taip pat atlieka žadintuvo funkciją, nustatytu laiku įjungdama mėgstamą dainą ar radiją.

Peržiūrėti visas naudas

skambant kokybiškai muzikai iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

Pabuskite šypsodamiesi

  • Aliuminis

  • Dviejų įrenginių prisijungimo stotelė

10W RMS bendra išvesties galia

10W RMS bendra išvesties galia

RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią. Iš esmės, stiprintuvai yra ribojami elektros energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių, kurie paverčia elektros energiją garso energija, neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Kokybiška aliuminio korpuso išvaizda ir puikus potyris

Kokybiška aliuminio korpuso išvaizda ir puikus potyris

Aliuminio lydinio korpusas yra lengvas ir gali atlaikyti aukštą aplinkos temperatūrą. Jis yra ypač tvirtas ir atsparus korozijai.

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Idealna ładowarka, budzik oraz radio. Uwaga, stary typ portu.

Korzystam z tego urządzenia od dwóch lat. Funkcjonuje bez problemów, ipad, ipod mini, ipod touch, iphone - wszystkie ładują się szybko i bez problemów. Ładowarek używam wyłącznie podczas wyjazdu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

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