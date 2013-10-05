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Garso bokštas
Išryškinkite geriausias CD įrašų ar „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ muzikos savybes plataus diapazono, jaudinančiu ir itin švariu garsu – „LivingSound“ ir „PureDigital“. Šioje 3.1 „Philips“ DCM5090/10 prijungimo stotelėje yra žemųjų dažnių kolonėlė, jos išvesties galia siekia 200 W ir prie jos lengva prijungti įrenginius.
„iPod/iPhone/iPad“ jungtis
Patento patvirtinimo laukianti „Philips LivingSound“ technologija praplečia malonumo erdvę (idealią klausymosi vietą jūsų kambaryje), todėl galite mėgautis įtraukiančia muzika plačioje zonoje. Derindama įvairius garso procesorius, „LivingSound“ atkuria sceninio garso sodrumą ir erdvines detales, kurios dažnai pasimeta kompaktiškoje stereosistemoje. Malonumo erdvė yra didesnė nei tikėtasi – garsas kambaryje pasklinda plačiau ir tolygiau. Dabar jūsų muzika nėra apribota tradiciškai siauroje zonoje. Mėgaukitės optimaliu stereogarsu platesnėje zonoje.
Pažangi „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija užtikrina žymiai geresnę garso kokybę, palyginti su įprastinėmis analoginėmis garso apdorojimo technologijomis, kurios įrengiamos prijungiamuose grotuvuose, kuriuose naudojama analoginė „iPhone“ / „iPod“ garso išvestis. Kiekvienoje grandinės stadijoje užtikrinant „iPhone“ / „iPod“ skaitmeninę garso išvestį ir naudojant skaitmeninį apdorojimą, sukuriamas daug didesnis signalo ir triukšmo santykis. Rezultatas - neprilygstamas aiškumas ir tobulas balansas.
Mėgaukitės savo mėgstama MP3 muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“! Stotelė leidžia prijungti nešiojamąjį prietaisą tiesiogiai prie „Philips“ sistemos, todėl galite klausytis mėgstamos muzikos kokybišku garsu. Be to, grojant yra įkraunami jūsų „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, todėl galite mėgautis mėgstama muzika ir nesijaudinti, kad jūsų nešiojamojo grotuvo baterijos išsikraus. Sistema automatiškai įkrauna jūsų nešiojamąjį prietaisą, kol jis yra prijungtas.
3.3
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
JHov
05/10/2013
Česká republika
jedná se o zdařilý produkt s kvalitním zvukem a vyjímečným designem
Produkt je mezi ostatními výrobky ojedinělý jak svým výkonem, tak designem. Výborná reprodukce komorní hudby, operu a složitější útvary reprodukuje opět s přehledem. Snadné ovládání.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM5090 dokovací hudební systém
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM5090 dokovací hudební systém
Posek
07/06/2012
Polska
Dobry i nowoczesny produkt
Bardzo fajna, nowoczesna wieża w nowoczesnym i stylowym desingu. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do materiałów jak i jakości wykonania. Wieża spełnia swoje funkcje w 100%. Dźwięk jest naprawdę czysty tak, jak obiecywał Philips, szczególnie w bezstratnej jakości, jaką możemy zapodać np. z Iphona. Brakuje troszkę jednak obsługi formatu Flac lub WMA Lossless z wejscia USB. Nie jestem audiofilem, jednak lubię ładny i czysty dźwięk jaki zapewnią bezstratne formaty. 3 źródła muzyki z DCM5090(1.stacja dokująca do iPod/iPhone/iPad 2.Płyty CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD 3.MP3 link dla wszelakich innych urządzeń) dają możliwość przesłania do głośników bezstratnego formatu, co mi w zupełności wystarcza. Według mnie dźwięk jest wzorowo obrabiany cyfrowo. Jest czysty, klarowny, niskie tony potrafią zejść naprawdę nisko i "zabuczeć" delikatnie i z wyczuciem. Dochodzi do tego jeszcze kilka opcji dotyczących predefiniowanego korektora w 4 zakresach(brakuje jednak możliwości manualnego dostrojenia dzwięku, choć powyższe mi w zupełności wystarczają), funkcja przestrzenna tzw.LivingSound, która to także wzbogaca doznania dźwiękowe i praktycznie non stop mam ją włączoną, 4 stopnie regulacji subwoofera(u mnie jest na maxa)+ dodatkowa opcja podbicia basów, której nie używam. Jak na moc 200W (RMS) jest naprawdę elegancko. Wieża stoi u mnie w pokoju o kubaturze 18m kw. w rogu pokoju, a zadokowany w niej mój Iphone dodaje jej dodatkowego uroku. Silnik mechanizmu płyty CD pracuje cichutko i przy włączonej pauzie nie słychać nawet z odległości kilkunastu centymetrów napędu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM5090 wieża z podstawką dokującą
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM5090 wieża z podstawką dokującą
David83
27/11/2017
Česká republika
Po 2 letech odešel
Dobrý den , co se týče zvuku, Designu atd. vše super, ale .. Po 2 letech po záruce , kdy jsme téměř nepoužívaly, z ničeho nic přestalo fungovat CD, potom se začal ztrácet displej a nakonec po týdnu to nejde zapnout. Ted jsem zvědavý co bude stát oprava. Jelikož je to po záruce. Kdybych používali denně tak negativní reakce psát nebudu ale používali jsme zřídka. Nevydrží to ani 2 roky..to už je druhý drahý výrobek od Philipsu co mě vypekl kousek po záruce a to mám doma vše od této značky...
Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM5090 dokovací hudební systém
Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM5090 dokovací hudební systém