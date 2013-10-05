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Nutraukta gamyba

Philips Fideliosu „DualDock“ stotele

DCM5090/10

3.3

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Garso bokštas

Išryškinkite geriausias CD įrašų ar „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ muzikos savybes plataus diapazono, jaudinančiu ir itin švariu garsu – „LivingSound“ ir „PureDigital“. Šioje 3.1 „Philips“ DCM5090/10 prijungimo stotelėje yra žemųjų dažnių kolonėlė, jos išvesties galia siekia 200 W ir prie jos lengva prijungti įrenginius.

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Garso bokštas

  • „iPod/iPhone/iPad“ jungtis

su„LivingSound“ didesniam, gilesniam stereogarsui

su„LivingSound“ didesniam, gilesniam stereogarsui

Patento patvirtinimo laukianti „Philips LivingSound“ technologija praplečia malonumo erdvę (idealią klausymosi vietą jūsų kambaryje), todėl galite mėgautis įtraukiančia muzika plačioje zonoje. Derindama įvairius garso procesorius, „LivingSound“ atkuria sceninio garso sodrumą ir erdvines detales, kurios dažnai pasimeta kompaktiškoje stereosistemoje. Malonumo erdvė yra didesnė nei tikėtasi – garsas kambaryje pasklinda plačiau ir tolygiau. Dabar jūsų muzika nėra apribota tradiciškai siauroje zonoje. Mėgaukitės optimaliu stereogarsu platesnėje zonoje.

„Pure Digital“ garso apdorojimo technologija švariausiam garsui

„Pure Digital“ garso apdorojimo technologija švariausiam garsui

Pažangi „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija užtikrina žymiai geresnę garso kokybę, palyginti su įprastinėmis analoginėmis garso apdorojimo technologijomis, kurios įrengiamos prijungiamuose grotuvuose, kuriuose naudojama analoginė „iPhone“ / „iPod“ garso išvestis. Kiekvienoje grandinės stadijoje užtikrinant „iPhone“ / „iPod“ skaitmeninę garso išvestį ir naudojant skaitmeninį apdorojimą, sukuriamas daug didesnis signalo ir triukšmo santykis. Rezultatas - neprilygstamas aiškumas ir tobulas balansas.

Naudokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

Naudokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

Mėgaukitės savo mėgstama MP3 muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“! Stotelė leidžia prijungti nešiojamąjį prietaisą tiesiogiai prie „Philips“ sistemos, todėl galite klausytis mėgstamos muzikos kokybišku garsu. Be to, grojant yra įkraunami jūsų „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, todėl galite mėgautis mėgstama muzika ir nesijaudinti, kad jūsų nešiojamojo grotuvo baterijos išsikraus. Sistema automatiškai įkrauna jūsų nešiojamąjį prietaisą, kol jis yra prijungtas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.3

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

05/10/2013

Česká republika

Česká republika

jedná se o zdařilý produkt s kvalitním zvukem a vyjímečným designem

Produkt je mezi ostatními výrobky ojedinělý jak svým výkonem, tak designem. Výborná reprodukce komorní hudby, operu a složitější útvary reprodukuje opět s přehledem. Snadné ovládání.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM5090 dokovací hudební systém

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM5090 dokovací hudební systém

07/06/2012

Polska

Polska

Dobry i nowoczesny produkt

Bardzo fajna, nowoczesna wieża w nowoczesnym i stylowym desingu. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do materiałów jak i jakości wykonania. Wieża spełnia swoje funkcje w 100%. Dźwięk jest naprawdę czysty tak, jak obiecywał Philips, szczególnie w bezstratnej jakości, jaką możemy zapodać np. z Iphona. Brakuje troszkę jednak obsługi formatu Flac lub WMA Lossless z wejscia USB. Nie jestem audiofilem, jednak lubię ładny i czysty dźwięk jaki zapewnią bezstratne formaty. 3 źródła muzyki z DCM5090(1.stacja dokująca do iPod/iPhone/iPad 2.Płyty CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD 3.MP3 link dla wszelakich innych urządzeń) dają możliwość przesłania do głośników bezstratnego formatu, co mi w zupełności wystarcza. Według mnie dźwięk jest wzorowo obrabiany cyfrowo. Jest czysty, klarowny, niskie tony potrafią zejść naprawdę nisko i "zabuczeć" delikatnie i z wyczuciem. Dochodzi do tego jeszcze kilka opcji dotyczących predefiniowanego korektora w 4 zakresach(brakuje jednak możliwości manualnego dostrojenia dzwięku, choć powyższe mi w zupełności wystarczają), funkcja przestrzenna tzw.LivingSound, która to także wzbogaca doznania dźwiękowe i praktycznie non stop mam ją włączoną, 4 stopnie regulacji subwoofera(u mnie jest na maxa)+ dodatkowa opcja podbicia basów, której nie używam. Jak na moc 200W (RMS) jest naprawdę elegancko. Wieża stoi u mnie w pokoju o kubaturze 18m kw. w rogu pokoju, a zadokowany w niej mój Iphone dodaje jej dodatkowego uroku. Silnik mechanizmu płyty CD pracuje cichutko i przy włączonej pauzie nie słychać nawet z odległości kilkunastu centymetrów napędu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM5090 wieża z podstawką dokującą

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM5090 wieża z podstawką dokującą

27/11/2017

Česká republika

Česká republika

Po 2 letech odešel

Dobrý den , co se týče zvuku, Designu atd. vše super, ale .. Po 2 letech po záruce , kdy jsme téměř nepoužívaly, z ničeho nic přestalo fungovat CD, potom se začal ztrácet displej a nakonec po týdnu to nejde zapnout. Ted jsem zvědavý co bude stát oprava. Jelikož je to po záruce. Kdybych používali denně tak negativní reakce psát nebudu ale používali jsme zřídka. Nevydrží to ani 2 roky..to už je druhý drahý výrobek od Philipsu co mě vypekl kousek po záruce a to mám doma vše od této značky...

Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM5090 dokovací hudební systém

Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM5090 dokovací hudební systém

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