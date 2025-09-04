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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Išsausina orą iki 34,3 l/d
Efektyvus veikimas iki 150 m3 patalpose
Nuo 90 % iki sveiko 60 % HR per 16 min.
Išmaniai prisitaiko prie vidaus oro
Ekologiškas, bet galingas
Sukurtas greitai atkurti sveiką patalpų mikroklimatą. Veiksmingai šalina drėgmę, kovoja su pelėsiu, grybeliu, kondensatu ir pelėsių kvapais. Užkerta kelią alergenų dauginimuisi ir apsaugo namus nuo drėgmės sukeltos žalos.
Kasdien iš oro ištraukia iki 34,3 l drėgmės, idealiai tinka patalpoms iki 150 m³ (3). Sumažina drėgmę nuo nesveikos 90 % iki komfortabilios 60 % drėgmės vos per 16 minučių (4). Erdvus 4 l vandens bakas leidžia naudoti ilgiau, nereikia dažnai ištuštinti.
Pašalinkite pelėsio, drėgnų kilimų ir baldų keliamą pelėsio kvapą, veiksmingai sumažindami drėgmės perteklių. Į orą įmaišykite mėgstamų eterinių aliejų ir mėgaukitės gaiviais, maloniais kvapais.
4.9
iš 5
82
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Fiona6
04/09/2025
Lietuva
Iškarto lengviau :)
Sausa lb greitai, ka ir norėjome. Gyvenimas pasidaro lengvesnis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serija
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serija
Margo53
03/09/2025
Lietuva
Oras geras kaip ir garas 😆
Patogus du viename. Ko ir ieškojau. Oras geras, kaip ir garas 😆
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serija
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serija
Personalo Nom
03/09/2025
Lietuva
Normalus
Viskas OK. Veikia gerai, skundu nera. Gan kompaktiškas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serija
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serija
(1) Išbandyta sertifikuotos trečiosios šalies pagal GB/T19411-2003, esant 35 °C ir 90 % drėgmės.
(2) Apskaičiuota pagal santykinės drėgmės (SD) normą, padalytą iš standartinio geriamojo vandens 550 ml talpos butelio.
(3) Tinkamas sausinimo plotas, apskaičiuotas pagal JEM1411:1998 (konkrečių modernių butų kategorija), kai patalpos aukštis 2,5 m.
(4) Apskaičiuota: 20 m3, nuo 60 % (SD), esant 27 °C, išbandyta trečiosios šalies laboratorijoje pagal GB/T 19411-2003. Rezultatai gali skirtis dėl natūralaus vėdinimo, drėgmės išsiskyrimo ir (arba) absorbcijos bei temperatūros svyravimų.
(5) Palyginti su natūraliu audinių džiovinimu patalpoje, „Philips“ bandymas.
(6) Išbandyta su 20 sintetinių marškinėlių, „Philips“ bandymas
(7) Apskaičiuota: R134a (1 300) ir R290 (<3) visuotinio atšilimo potencialas (GWP)