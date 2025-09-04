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  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
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  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
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  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
  • Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.

3000 serijaOro sausintuvas

DE3306/11

4.9
| (82) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.
Šis galingas oro sausintuvas per kelias minutes atkuria optimalų drėgmės lygį, o lengvai pažeidžiamus drabužius išdžiovina greičiau ir švelniau. Į orą įmaišykite mėgstamų eterinių aliejų ir mėgaukitės gaiviais bei sveikesniais namais.
Peržiūrėti visas naudas

Oro sausintuvas su gaivaus aromato dozatoriumi

Šalin pelėsio kvapą. Mėgaukitės maloniais kvapais.

  • Išsausina orą iki 34,3 l/d

  • Efektyvus veikimas iki 150 m3 patalpose

  • Nuo 90 % iki sveiko 60 % HR per 16 min.

  • Išmaniai prisitaiko prie vidaus oro

  • Ekologiškas, bet galingas

Sumažina drėgmę, apsaugo nuo pelėsių ir pašalina pelėsių kvapus

Sumažina drėgmę, apsaugo nuo pelėsių ir pašalina pelėsių kvapus

Sukurtas greitai atkurti sveiką patalpų mikroklimatą. Veiksmingai šalina drėgmę, kovoja su pelėsiu, grybeliu, kondensatu ir pelėsių kvapais. Užkerta kelią alergenų dauginimuisi ir apsaugo namus nuo drėgmės sukeltos žalos.

Pašalina iki 34,3 l/d (1) arba 62 butelių vandens (2)

Pašalina iki 34,3 l/d (1) arba 62 butelių vandens (2)

Kasdien iš oro ištraukia iki 34,3 l drėgmės, idealiai tinka patalpoms iki 150 m³ (3). Sumažina drėgmę nuo nesveikos 90 % iki komfortabilios 60 % drėgmės vos per 16 minučių (4). Erdvus 4 l vandens bakas leidžia naudoti ilgiau, nereikia dažnai ištuštinti.

Aromaterapijos priedas jūsų namams atgaivinti

Aromaterapijos priedas jūsų namams atgaivinti

Pašalinkite pelėsio, drėgnų kilimų ir baldų keliamą pelėsio kvapą, veiksmingai sumažindami drėgmės perteklių. Į orą įmaišykite mėgstamų eterinių aliejų ir mėgaukitės gaiviais, maloniais kvapais.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

82

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

04/09/2025

Lietuva

Lietuva

Iškarto lengviau :)

Sausa lb greitai, ka ir norėjome. Gyvenimas pasidaro lengvesnis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serija

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serija

03/09/2025

Lietuva

Lietuva

Oras geras kaip ir garas 😆

Patogus du viename. Ko ir ieškojau. Oras geras, kaip ir garas 😆

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serija

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serija

03/09/2025

Lietuva

Lietuva

Normalus

Viskas OK. Veikia gerai, skundu nera. Gan kompaktiškas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serija

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serija

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Išbandyta sertifikuotos trečiosios šalies pagal GB/T19411-2003, esant 35 °C ir 90 % drėgmės.

  2. (2) Apskaičiuota pagal santykinės drėgmės (SD) normą, padalytą iš standartinio geriamojo vandens 550 ml talpos butelio.

  3. (3) Tinkamas sausinimo plotas, apskaičiuotas pagal JEM1411:1998 (konkrečių modernių butų kategorija), kai patalpos aukštis 2,5 m.

  4. (4) Apskaičiuota: 20 m3, nuo 60 % (SD), esant 27 °C, išbandyta trečiosios šalies laboratorijoje pagal GB/T 19411-2003. Rezultatai gali skirtis dėl natūralaus vėdinimo, drėgmės išsiskyrimo ir (arba) absorbcijos bei temperatūros svyravimų.

  5. (5) Palyginti su natūraliu audinių džiovinimu patalpoje, „Philips“ bandymas.

  6. (6) Išbandyta su 20 sintetinių marškinėlių, „Philips“ bandymas

  7. (7) Apskaičiuota: R134a (1 300) ir R290 (&lt;3) visuotinio atšilimo potencialas (GWP)