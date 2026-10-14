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DS3020/12
Užpildykite savo erdvę muzika ir stiliumi
Pastatyta ant stalo ar bet kurioje kitoje vietoje ši „Philips“ DS3020/12 garsiakalbių sistema atkurs švarų lyg krištolas garsą, užpildysiantį jus supančią erdvę. Sinchronizuokite savo „iPhone“ / „iPod“ įrašus su kompiuteriu. Maitinimas iš elektros tinklo arba maitinimo elementais užtikrins maksimalų lankstumą.
skirta „iPod“ / „iPhone“
Baterija / AC
Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.
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