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Nutraukta gamyba

garsiakalbių sistema

DS3020/12

Užpildykite savo erdvę muzika ir stiliumi

Pastatyta ant stalo ar bet kurioje kitoje vietoje ši „Philips“ DS3020/12 garsiakalbių sistema atkurs švarų lyg krištolas garsą, užpildysiantį jus supančią erdvę. Sinchronizuokite savo „iPhone“ / „iPod“ įrašus su kompiuteriu. Maitinimas iš elektros tinklo arba maitinimo elementais užtikrins maksimalų lankstumą.

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su šia garsiakalbių sistema

Užpildykite savo erdvę muzika ir stiliumi

  • skirta „iPod“ / „iPhone“

  • Baterija / AC

Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius

DBB išsaugo žemųjų dažnių žemus tonus bet kokiame garso lygyje

DBB išsaugo žemųjų dažnių žemus tonus bet kokiame garso lygyje

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui

Techninės savybės

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