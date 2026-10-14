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DS3400/12
Jūsų namams tinkamas garsas
Suderinama su „iPhone 5“ ir naujausiais „iPod“ per „Lightning“ jungtį, DS3400 garsiakalbių sistema atkuria muziką iš „iPod“ / „iPhone“ itin aiškiu garsu įkraunant. Mėgaukitės lankstumu, kurį suteikia galimybė naudoti kintamosios srovės tinklo ar akumuliatoriaus maitinimą.
su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
10 W, maitinimas iš baterijos ar tinklo
Prijunkite, leiskite, sinchronizuokite ir įkraukite! Klausykitės mėgstamos muzikos, kol jūsų „iPod“ arba „iPhone“ kraunamas. Be to, jis sinchronizuojasi su kompiuteriu prijungus garsiakalbį USB laidu.
Nemokama programa suteiks daugybę šaunių funkcijų jūsų garsiakalbių sistemai. Galite tikrinti orus, pasakyti laiką ir net naudoti mėgstamą nuotrauką kaip užsklandą. Be to, naudodami „ClockStudio“ galėsite klausytis tūkstančių interneto radijo stočių iš viso pasaulio. Netrukus bus išleista daugiau naujų apipavidalinimų ir funkcijų.
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