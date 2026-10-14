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Nutraukta gamyba

garsiakalbių sistema

DS3400/12

Jūsų namams tinkamas garsas

Suderinama su „iPhone 5“ ir naujausiais „iPod“ per „Lightning“ jungtį, DS3400 garsiakalbių sistema atkuria muziką iš „iPod“ / „iPhone“ itin aiškiu garsu įkraunant. Mėgaukitės lankstumu, kurį suteikia galimybė naudoti kintamosios srovės tinklo ar akumuliatoriaus maitinimą.

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Jūsų namams tinkamas garsas

  • su „Lightning“ jungtimi

  • skirta „iPod“ / „iPhone“

  • 10 W, maitinimas iš baterijos ar tinklo

PC sinchronizavimas su jūsų „iPod/iPhone“

Prijunkite, leiskite, sinchronizuokite ir įkraukite! Klausykitės mėgstamos muzikos, kol jūsų „iPod“ arba „iPhone“ kraunamas. Be to, jis sinchronizuojasi su kompiuteriu prijungus garsiakalbį USB laidu.

Nemokama „ClockStudio“ programa – galite naudotis interneto radiju ir kitomis šauniomis funkcijomis

Nemokama „ClockStudio“ programa – galite naudotis interneto radiju ir kitomis šauniomis funkcijomis

Nemokama programa suteiks daugybę šaunių funkcijų jūsų garsiakalbių sistemai. Galite tikrinti orus, pasakyti laiką ir net naudoti mėgstamą nuotrauką kaip užsklandą. Be to, naudodami „ClockStudio“ galėsite klausytis tūkstančių interneto radijo stočių iš viso pasaulio. Netrukus bus išleista daugiau naujų apipavidalinimų ir funkcijų.

Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius

Techninės savybės

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