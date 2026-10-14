30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
DS3600/12
Jūsų namams tinkamas garsas
Ant jūsų stalo arba bet kurioje kitoje vietoje ši išvaizdi garsiakalbių sistema atkuria itin aiškų garsą, pripildantį jus supančią erdvę, užtikrina „Bluetooth“ ryšį ir leidžia sinchronizuoti „iPhone“ / „iPod“ / „iPad“ įrašus su kompiuteryje esančiais įrašais.
skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
„Bluetooth“ yra patikima ir mažai energijos naudojanti nedidelio nuotolio belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių, todėl patogiai ir bet kuriuo metu galite klausytis mėgstamos muzikos iš savo „iPod“, „iPhone“ arba „iPad“ per „Philips“ garso sistemą.
RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią. Iš esmės, stiprintuvai yra ribojami elektros energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių, kurie paverčia elektros energiją garso energija, neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.
Nemokama programa suteiks daugybę šaunių funkcijų jūsų garsiakalbių sistemai. Galite tikrinti orus, pasakyti laiką ir net naudoti mėgstamą nuotrauką kaip užsklandą. Be to, naudodami „DockStudio“ galėsite klausytis tūkstančių interneto radijo stočių iš viso pasaulio. Netrukus bus išleista daugiau naujų apipavidalinimų ir funkcijų.
Atsiliepimai