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Nutraukta gamyba

garsiakalbių sistema su „Bluetooth®“

DS3600/12

Jūsų namams tinkamas garsas

Ant jūsų stalo arba bet kurioje kitoje vietoje ši išvaizdi garsiakalbių sistema atkuria itin aiškų garsą, pripildantį jus supančią erdvę, užtikrina „Bluetooth“ ryšį ir leidžia sinchronizuoti „iPhone“ / „iPod“ / „iPad“ įrašus su kompiuteryje esančiais įrašais.

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Jūsų namams tinkamas garsas

  • skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

„Bluetooth“ belaidis muzikos srautinis perdavimas iš „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“

„Bluetooth“ yra patikima ir mažai energijos naudojanti nedidelio nuotolio belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių, todėl patogiai ir bet kuriuo metu galite klausytis mėgstamos muzikos iš savo „iPod“, „iPhone“ arba „iPad“ per „Philips“ garso sistemą.

20W RMS bendra išvesties galia

20W RMS bendra išvesties galia

RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią. Iš esmės, stiprintuvai yra ribojami elektros energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių, kurie paverčia elektros energiją garso energija, neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Nemokama „DockStudio“ programa – galite naudotis interneto radiju ir kitomis šauniomis funkcijomis

Nemokama „DockStudio“ programa – galite naudotis interneto radiju ir kitomis šauniomis funkcijomis

Nemokama programa suteiks daugybę šaunių funkcijų jūsų garsiakalbių sistemai. Galite tikrinti orus, pasakyti laiką ir net naudoti mėgstamą nuotrauką kaip užsklandą. Be to, naudodami „DockStudio“ galėsite klausytis tūkstančių interneto radijo stočių iš viso pasaulio. Netrukus bus išleista daugiau naujų apipavidalinimų ir funkcijų.

Techninės savybės

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