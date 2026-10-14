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Nutraukta gamyba

garsiakalbių sistema su „Bluetooth®“

DS7530/12

Sukurtas pasiimti kartu

Kompaktiškas ir itin patogus nešioti DS7530/12 garsiakalbis nėra toks paprastas, kai kalbama apie jo veikimo savybes. Prietaisas pritaikytas kelionėms, jo atkuriamų įrašų iš „iPod“ / „iPhone“ garsas yra neįtikėtinai galingas, o įrašus galite transliuoti belaidžiu ryšiu.

Peržiūrėti visas naudas

su šia garsiakalbių sistema

Sukurtas pasiimti kartu

  • skirta „iPod“ / „iPhone“

  • Baterija / AC

„wOOx“ technologija sodriems ir tiksliems žemiesiems dažniams be jokių iškraipymų

„wOOx“ technologija sodriems ir tiksliems žemiesiems dažniams be jokių iškraipymų

„wOOx“ technologija yra revoliucinė garsiakalbių koncepcija, leidžianti išgirsti ir pajausti žemuosius dažnius, kurie yra sodresni nei bet kokios kitos garso sistemos. Specialios garsiakalbių tvarkyklės veikia harmoningai su „wOOx“ žemųjų dažnių spinduliuotuvu, o tikslus pagrindinės tvarkyklės ir aukštų dažnių siųstuvo nustatymai užtikrina sklandų perėjimą nuo žemų-vidutinių prie aukštų dažnių. Dvigubas sustabdymas ir visiškai simetriška sumuštinio konstrukcija perteikia žemus ir tikslius žemuosius dažnius be regimų iškraipymų. „wOOx“ sukuria ypač gilius ir dinamiškus žemuosius dažnius, naudojant visą garsiakalbio dėžės garsą, ir padidina muzikos poveikį.

DBB išsaugo žemųjų dažnių žemus tonus bet kokiame garso lygyje

DBB išsaugo žemųjų dažnių žemus tonus bet kokiame garso lygyje

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

10W RMS bendra išvesties galia

10W RMS bendra išvesties galia

RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią. Iš esmės, stiprintuvai yra ribojami elektros energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių, kurie paverčia elektros energiją garso energija, neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Techninės savybės

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  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.