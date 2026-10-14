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Nutraukta gamyba

garsiakalbių sistema

DS8500/12

Išskirtinė garso kokybė ir stilius

Elegantiškas ir prašmatnus „Philips“ garsiakalbis, kuriame naudojama „PureDigital“ technologija, užtikrina puikų garsą iš „iPhone“ / „iPod“. Bus malonu naudoti pažangią reguliavimo sistemą su artumo jutikliu ir intuityvų nuotolinio valdymo pultelį, derantį prie garsiakalbio dizaino ir apdailos.

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Išskirtinė garso kokybė ir stilius

„Pure Digital“ garso apdorojimo technologija švariausiam garsui

„Pure Digital“ garso apdorojimo technologija švariausiam garsui

Pažangi „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija užtikrina žymiai geresnę garso kokybę, palyginti su įprastinėmis analoginėmis garso apdorojimo technologijomis, kurios įrengiamos prijungiamuose grotuvuose, kuriuose naudojama analoginė „iPhone“ / „iPod“ garso išvestis. Kiekvienoje grandinės stadijoje užtikrinant „iPhone“ / „iPod“ skaitmeninę garso išvestį ir naudojant skaitmeninį apdorojimą, sukuriamas daug didesnis signalo ir triukšmo santykis. Rezultatas - neprilygstamas aiškumas ir tobulas balansas.

Optimalus akustinis garsas, atitinkantis garsiakalbių reikalavimus

Išmanus garso dizainas – geriausias žemųjų dažnių atkūrimas. Akustinis garsas, priderintas prie kiekvieno vidutinių dažnių garsiakalbio, puikiai atitinka akustinius reikalavimus. Žemi tonai yra gilūs ir sutelkti, todėl perteikia stiprius ir sodrius žemuosius dažnius.

Išlenkta galinė sienelė suteikia elegancijos ir pagerina skambėjimą

Aiškios linijos ir išlenktos galinės sienelės elegancija ne tik puikiai atrodo – tai sukuria ir efektyvesnę akustinę konstrukciją. Rūpestingai suprojektuotas išlenkimas padidina kolonėlės korpuso tvirtumą, sumažina vidinius rezonansus ir užtikrina tikslesnį ir natūralesnį garso atkūrimą. Galėsite mėgautis tiek puikia garsiakalbių išvaizda, tiek įspūdingu garsu.

Techninės savybės

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