GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Gaminio gyvavimo būdas
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Gaminio gyvavimo būdas

Nutraukta gamyba

garsiakalbių sistema

DS8550/10

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Jūsų namams tinkamas garsas

Išplėskite savo muzikos, žaidimų ir filmų galimybes. Ši išmani ir išvaizdi garsiakalbių sistema atkuria stebėtinos kokybės garsą iš jūsų „iPod“, „iPhone“ arba „iPad“, o įkraunamas vidinis akumuliatorius ir belaidis „Bluetooth“ ryšis leidžia įrenginiu naudotis ypač patogiai.

Peržiūrėti visas naudas

Sužavėti garsų

Jūsų namams tinkamas garsas

„Pure Digital“ garso apdorojimo technologija švariausiam garsui

„Pure Digital“ garso apdorojimo technologija švariausiam garsui

Pažangi „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija užtikrina žymiai geresnę garso kokybę, palyginti su įprastinėmis analoginėmis garso apdorojimo technologijomis, kurios įrengiamos prijungiamuose grotuvuose, kuriuose naudojama analoginė „iPhone“ / „iPod“ garso išvestis. Kiekvienoje grandinės stadijoje užtikrinant „iPhone“ / „iPod“ skaitmeninę garso išvestį ir naudojant skaitmeninį apdorojimą, sukuriamas daug didesnis signalo ir triukšmo santykis. Rezultatas - neprilygstamas aiškumas ir tobulas balansas.

Integruota įkraunama baterija geresniam portabilumui

„SoundCurve“ ypatingam krištolo skaidrumo garsui

„SoundCurve“ ypatingam krištolo skaidrumo garsui

Kruopščiai sukurtas ir išlenktas „Philips“ galinis gaubtas sukuria ypač efektyvią akustinę struktūrą, skirtą garsui atkurti. Lenkta forma sutvirtina garsiakalbio dėžę, todėl sumažėja vidinis rezonansas ir pašalinama garso vibracija bei iškraipymas. Galite mėgautis nuostabiu krištolo skaidrumo garsu, sklindančiu iš patrauklios išvaizdos garsiakalbių.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Apdovanojimai

  • AWARD-7246463 vaizdas

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

25/12/2017

Magyarország

Magyarország

Brutális hangzás!Szép design!:)

Nagyon szeretem,mert elképesztő a hangzása.Beleremeg a ház

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS8550 dokkolós hangsugárzó

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS8550 dokkolós hangsugárzó

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.