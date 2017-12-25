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Jūsų namams tinkamas garsas
Išplėskite savo muzikos, žaidimų ir filmų galimybes. Ši išmani ir išvaizdi garsiakalbių sistema atkuria stebėtinos kokybės garsą iš jūsų „iPod“, „iPhone“ arba „iPad“, o įkraunamas vidinis akumuliatorius ir belaidis „Bluetooth“ ryšis leidžia įrenginiu naudotis ypač patogiai.
Pažangi „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija užtikrina žymiai geresnę garso kokybę, palyginti su įprastinėmis analoginėmis garso apdorojimo technologijomis, kurios įrengiamos prijungiamuose grotuvuose, kuriuose naudojama analoginė „iPhone“ / „iPod“ garso išvestis. Kiekvienoje grandinės stadijoje užtikrinant „iPhone“ / „iPod“ skaitmeninę garso išvestį ir naudojant skaitmeninį apdorojimą, sukuriamas daug didesnis signalo ir triukšmo santykis. Rezultatas - neprilygstamas aiškumas ir tobulas balansas.
Kruopščiai sukurtas ir išlenktas „Philips“ galinis gaubtas sukuria ypač efektyvią akustinę struktūrą, skirtą garsui atkurti. Lenkta forma sutvirtina garsiakalbio dėžę, todėl sumažėja vidinis rezonansas ir pašalinama garso vibracija bei iškraipymas. Galite mėgautis nuostabiu krištolo skaidrumo garsu, sklindančiu iš patrauklios išvaizdos garsiakalbių.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Berry28
25/12/2017
Magyarország
Brutális hangzás!Szép design!:)
Nagyon szeretem,mert elképesztő a hangzása.Beleremeg a ház
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS8550 dokkolós hangsugárzó
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS8550 dokkolós hangsugárzó