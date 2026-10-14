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DS9000/12
Patirkite tikrą garso atkūrimo tikslumą
„Philips“ DS9000/12 garsiakalbių sistema – tai kelias į tai, ką labiausiai vertinate muzikoje. Integruoti aukščiausios kokybės komponentai ir natūrali mediena suteikia galimybę atkurti itin raiškų garsą iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, todėl galite mėgautis tikrai natūraliu garsu, kuris atitinka originalą.
skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
Pasyvaus dvijuosčio skiriamojo filtro dizainas leidžia aiškiai išgirsti kiekvieną natą, todėl muzika yra neįtikėtinai skaidri, natūrali ir sodri. Dėl sudėtingos inžinerijos kiekviena garso dažnių spektro dalis yra atskiriama ir siunčiama į atitinkamas tvarkykles. Signalai už tvarkyklės dažnių atsako niekada nėra siunčiami, todėl garso kokybė yra tobulesnė, o iškraipymo lygis mažesnis. Kartu su aukščiausios kokybės elektroniniais komponentais pasyvus dvijuostis skiriamasis filtras perteikia rišlų, puikų ir originalui artimą garsą.
Pažangi „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija užtikrina žymiai geresnę garso kokybę, palyginti su įprastinėmis analoginėmis garso apdorojimo technologijomis, kurios įrengiamos prijungiamuose grotuvuose, kuriuose naudojama analoginė „iPhone“ / „iPod“ garso išvestis. Kiekvienoje grandinės stadijoje užtikrinant „iPhone“ / „iPod“ skaitmeninę garso išvestį ir naudojant skaitmeninį apdorojimą, sukuriamas daug didesnis signalo ir triukšmo santykis. Rezultatas - neprilygstamas aiškumas ir tobulas balansas.
Dauguma aukštos kokybės audiofilų prietaisų išjungia ekraną – kad galėtumėte mėgautis muzika, o energija yra sutelkiama garso atkūrimui. Naudodamiesi artumo daviklio funkcija, galite tuo mėgautis taip pat. Paėjus toliau, apšviesti funkciniai mygtukai automatiškai pritemsta. Kai ranka priartėja arčiau, užsidega funkciniai mygtukai, todėl be jokio vargo galite valdyti savo muziką.
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