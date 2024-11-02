30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Lyginimo prekių ženklas
Nelipnus lygintuvo padas
Reguliuojami garų parametrai
Iki 90 g garų pliūpsnis
Sunaikina 99,99 % bakterijų**
Kalkių valymas
Ekologiškas režimas padeda sumažinti energijos sąnaudas, sutaupyti pinigų ir pagerinti tvarumą.
Galima tiksliai ir lengvai valdyti pakeltą temperatūros valdiklį ir įvairius garų nustatymus. Temperatūra ir garai visada tiks drabužiui.
Kalkių šalinimo sistema prailgina lygintuvų tarnavimo laiką
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Markusa
02/11/2024
Česká republika
Zehlicka
Žehličku jsem si vybrala pro jeji jednoduché a přehledné ovladani, spousta funkci mi totiz nedela dobre. Poridila jsem si ji na chalupu, je sikovna, praktická. Pro me potřeby naprosto vyhovující.
Argumentai už
Jednoduchost, přehlednost ovládání.
Argumentai prieš
Zatím žádný.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
Orchidea1980
25/10/2024
Česká republika
Fajn napařovací žehlička, pomocník, co se vyplatí!
Skvělý výkon páry, oceňuji větší nádržku, nemusím neustále doplňovat vodu, žehlím jenom s napařováním. Dobře se drží a skvělá je ta špička, která se dostane i do sebemenších záhybů. Doporučuji!
Argumentai už
Dobře se drží, velká nádržka na vodu, krásný design
Argumentai prieš
nic mě nenapadá
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
Palyginti su „Philips Featherlight Plus“
Išoriškai išbandyta ant medvilnės audinio su E. coli, S. aureus ir C. albicans, 10 sek. garinimo laikas.