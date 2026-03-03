GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Greita ir patogu
  • Greita ir patogu
  • Greita ir patogu
  • Greita ir patogu
  • Greita ir patogu
  • Greita ir patogu
  • Greita ir patogu
  • Greita ir patogu
  • Greita ir patogu
  • Greita ir patogu

1000 serijaGarinis lygintuvas

DST1030/20

Greita ir patogu
1000 serijos lygintuvas lengvai ir greitai lygina dėl nelimpančio pado ir keičiamo garų nustatymo, kad efektyviai pašalintų visų audinių raukšles. Didelis vandens bakelis leidžia apdoroti daugiau drabužių mažiau papildant jo atsargas.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Reikia mažiau vandens papildymų*

Greita ir patogu

  • Nelipnus lygintuvo padas

  • Reguliuojami garų parametrai

  • Iki 90 g garų pliūpsnis

  • Sunaikina 99,99 % bakterijų**

  • Kalkių valymas

Ekologiškas režimas – mažesnės energijos sąnaudos

Ekologiškas režimas – mažesnės energijos sąnaudos

Ekologiškas režimas padeda sumažinti energijos sąnaudas, sutaupyti pinigų ir pagerinti tvarumą.

Lengvas temperatūros valdymas

Lengvas temperatūros valdymas

Galima tiksliai ir lengvai valdyti pakeltą temperatūros valdiklį ir įvairius garų nustatymus. Temperatūra ir garai visada tiks drabužiui.

Kalkių šalinimo sistema

Kalkių šalinimo sistema

Kalkių šalinimo sistema prailgina lygintuvų tarnavimo laiką

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su „Philips Featherlight Plus“

  2. Išoriškai išbandyta ant medvilnės audinio su E. coli, S. aureus ir C. albicans, 10 sek. garinimo laikas.