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DST1030/20
Lyginimo prekių ženklas
Nelipnus lygintuvo padas
Reguliuojami garų parametrai
Iki 90 g garų pliūpsnis
Sunaikina 99,99 % bakterijų**
Kalkių valymas
Ekologiškas režimas padeda sumažinti energijos sąnaudas, sutaupyti pinigų ir pagerinti tvarumą.
Galima tiksliai ir lengvai valdyti pakeltą temperatūros valdiklį ir įvairius garų nustatymus. Temperatūra ir garai visada tiks drabužiui.
Kalkių šalinimo sistema prailgina lygintuvų tarnavimo laiką
Atsiliepimai
Palyginti su „Philips Featherlight Plus“
Išoriškai išbandyta ant medvilnės audinio su E. coli, S. aureus ir C. albicans, 10 sek. garinimo laikas.