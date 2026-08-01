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Visi (4)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ garų lygintuvo?
Kaip išplauti „Philips“ lyginimo sistemos vandens bakelį?
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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