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DST3030/70
Lyginimo prekių ženklas
2400 W galia
40 g/min. nepertraukiami garai
180 g garų pliūpsnis
Keramika
Stiprus garo pliūpsnis suteikia papildomos galios prasiskverbti gilyn į audinį ir lengvai išlyginti sunkiai įveikiamas raukšles.
Galingais ir nepertraukiamai sklindančiais garais greičiau išlyginsite raukšles.
Greitai įkaista ir galingai veikia.
3.6
iš 5
5
Atsiliepimai
КаваРома60
04/12/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Чудова праска
Наразі все сподобалося, свої функції виконує добре.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Krasivenskih
26/10/2021
Україна
Лучший выбор!
Пользуюсь товаром около 3 лет,довольна выбором,рекомендую:отлично гладит,легко и быстро, детали все целы,не сносились, нареканий нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Andrea 666
01/10/2023
Slovensko
Patvirtintas pirkėjas
Philips
Som spokojna z vyrobkom Philips nahrievanie rychle
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička