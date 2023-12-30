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  • Galingas garas kiekvienai raukšlei
  • Galingas garas kiekvienai raukšlei
  • Galingas garas kiekvienai raukšlei
  • Galingas garas kiekvienai raukšlei
  • Galingas garas kiekvienai raukšlei
  • Galingas garas kiekvienai raukšlei
  • Galingas garas kiekvienai raukšlei
  • Galingas garas kiekvienai raukšlei
  • Galingas garas kiekvienai raukšlei
  • Galingas garas kiekvienai raukšlei

3000 serijaGarinis lygintuvas

DST3031/20

1.5
| (2) Atsiliepimai
Galingas garas kiekvienai raukšlei
Lengvai lyginkite su 3000 serijos garų lygintuvu, kurio galingi garų pliūpsniai įveikia sudėtingiausias raukšles. Keraminis lygintuvo padas užtikrina sklandų slydimą, o 300 ml vandens bakelis yra pakankamai didelis, kad be papildymo pakaktų nedidelės apimties lyginimams.
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Lyginimo prekių ženklas

Iki 180 g garų pliūpsnis

Galingas garas kiekvienai raukšlei

  • 2400 W galia

  • 40 g/min. nepertraukiami garai

  • 180 g garų pliūpsnis

  • Keramika

Iki 180 gramų garo pliūpsnis papildomai galiai

Stiprus garo pliūpsnis suteikia papildomos galios prasiskverbti gilyn į audinį ir lengvai išlyginti sunkiai įveikiamas raukšles.

Nepertraukiamas iki 40 g/min. garo srautas nuolatiniam efektyvumui.

Nepertraukiamas iki 40 g/min. garo srautas nuolatiniam efektyvumui.

Galingais ir nepertraukiamai sklindančiais garais greičiau išlyginsite raukšles.

2400 vatų greitam įkaitimui

2400 vatų greitam įkaitimui

Greitai įkaista ir galingai veikia.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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1.5

iš 5

2

Atsiliepimai

5
4
3

30/12/2023

Česká republika

Česká republika

Nepříjemný zvuk

Při použití nasávání vody (zmáčknutí tlačítka pod rukojetí žehličky) vydává nepříjemný zvuk .

Argumentai už

Je výhodou to, že je funkční??

Argumentai prieš

při napařování vydává nepříjemný zvuk.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička

25/07/2023

Hrvatska

Hrvatska

LOŠA PEGLA

Razočarenje, Philips pegla koja se lijepi za robu i gužva je pa stalno odižete peglu od tkanine tako da nakon pola sata peglanja imate upalu mišića. Ne preporučam !

Argumentai prieš

Loše stopalo pegle

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo

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