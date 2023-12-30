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DST3031/20
Lyginimo prekių ženklas
2400 W galia
40 g/min. nepertraukiami garai
180 g garų pliūpsnis
Keramika
Stiprus garo pliūpsnis suteikia papildomos galios prasiskverbti gilyn į audinį ir lengvai išlyginti sunkiai įveikiamas raukšles.
Galingais ir nepertraukiamai sklindančiais garais greičiau išlyginsite raukšles.
Greitai įkaista ir galingai veikia.
1.5
iš 5
2
Atsiliepimai
Cypr
30/12/2023
Česká republika
Nepříjemný zvuk
Při použití nasávání vody (zmáčknutí tlačítka pod rukojetí žehličky) vydává nepříjemný zvuk .
Argumentai už
Je výhodou to, že je funkční??
Argumentai prieš
při napařování vydává nepříjemný zvuk.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička
Nivi76
25/07/2023
Hrvatska
LOŠA PEGLA
Razočarenje, Philips pegla koja se lijepi za robu i gužva je pa stalno odižete peglu od tkanine tako da nakon pola sata peglanja imate upalu mišića. Ne preporučam !
Argumentai prieš
Loše stopalo pegle
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo