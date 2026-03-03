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Visos serijos

  • Galingas garas kiekvienai raukšlei
  • Galingas garas kiekvienai raukšlei
  • Galingas garas kiekvienai raukšlei
  • Galingas garas kiekvienai raukšlei
  • Galingas garas kiekvienai raukšlei
  • Galingas garas kiekvienai raukšlei
  • Galingas garas kiekvienai raukšlei
  • Galingas garas kiekvienai raukšlei
  • Galingas garas kiekvienai raukšlei
  • Galingas garas kiekvienai raukšlei

3000 serijaGarinis lygintuvas

DST3040/70

Galingas garas kiekvienai raukšlei
Lengvai lyginkite su 3000 serijos garų lygintuvu, kurio galingi garų pliūpsniai įveikia sudėtingiausias raukšles. Keraminis lygintuvo padas užtikrina sklandų slydimą, o 300 ml vandens bakelis yra pakankamai didelis, kad be papildymo pakaktų nedidelės apimties lyginimams.
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Lyginimo prekių ženklas

Iki 200 g garų pliūpsnis

Galingas garas kiekvienai raukšlei

  • 2600 W galia

  • 40 g/min. nepertraukiami garai

  • 200 g garų pliūpsnis

  • Keramika

Nepertraukiamas iki 40 g/min. garo srautas nuolatiniam efektyvumui.

Nepertraukiamas iki 40 g/min. garo srautas nuolatiniam efektyvumui.

Galingais ir nepertraukiamai sklindančiais garais greičiau išlyginsite raukšles.

Iki 200 gramų garo pliūpsnis papildomai galiai

Iki 200 gramų garo pliūpsnis papildomai galiai

Stiprus garo pliūpsnis suteikia papildomos galios prasiskverbti gilyn į audinį ir lengvai išlyginti sunkiai įveikiamas raukšles.

Lengvai slystanti keraminė pado plokštė

Lengvai slystanti keraminė pado plokštė

Mūsų patvarus keraminis lygintuvo padas gerai slysta visais lyginamais drabužiais. Jis nelimpa prie audinio, yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.

Techninės savybės

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