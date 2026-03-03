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DST3040/70
Lyginimo prekių ženklas
2600 W galia
40 g/min. nepertraukiami garai
200 g garų pliūpsnis
Keramika
Galingais ir nepertraukiamai sklindančiais garais greičiau išlyginsite raukšles.
Stiprus garo pliūpsnis suteikia papildomos galios prasiskverbti gilyn į audinį ir lengvai išlyginti sunkiai įveikiamas raukšles.
Mūsų patvarus keraminis lygintuvo padas gerai slysta visais lyginamais drabužiais. Jis nelimpa prie audinio, yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.
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