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2400 W galia
40 g/min. nepertraukiami garai
160 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“
Greitai įkaista ir galingai veikia.
Mūsų specialus „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas švelniai slysta bet kokiu audiniu. Jis nelimpa, yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.
Su mūsų „Drip Stop“ sistema galėsite lyginti net itin plonus audinius žema temperatūra ir būti ramūs. Nereikia jaudintis, kad dėl vandens lašelių liks dėmės.
5.0
iš 5
17
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ofelija
29/11/2023
Lietuva
Lygina lygina ir dar kartą lygina
Rekomenduoju šį lygintuvą labai nuoširdžiai, lygina labai gerai, lengvai kečiami nustatymai, turi gerų funkcijų, tokių kaip nukalkinimas, garų padavimas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Sniegas
27/11/2023
Lietuva
Nėra nei vieno minuso
Idealus lygintuvas, nėra nei vieno minuso. Naudojau, naudoju ir naudosiu dar ilgai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Sreiber
17/11/2023
Lietuva
Nepriekaištingi rezultatai
Nepriekaištingi rezultatai per itin trumpą laiką. Visapusiškai apgalvotas lygintuvas. NR1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Išbandytas lyginant su „Philips“ nelimpančiu lygintuvo padu