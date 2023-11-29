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  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
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  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

5000 serijaGarinis lygintuvas

DST5010/10

5
| (17) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
Kasdieniams nepriekaištingiems rezultatams pasiekti jums reikia nenuviliančio lygintuvo. Jis pasižymi nesibraižančiu „SteamGlide Plus“ lygintuvo padu, stipriu nuolatiniu garų tiekimu ir integruotu kalkių šalinimu – šis aukštos kokybės lygintuvas veiks tikrai ilgai.
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Lyginimo prekių ženklas

„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas tarnauja 4 kartus ilgiau*

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

  • 2400 W galia

  • 40 g/min. nepertraukiami garai

  • 160 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“

2400 W, kad greitai įkaistų

2400 W, kad greitai įkaistų

Greitai įkaista ir galingai veikia.

Įbrėžimams atsparus, gerai slystantis lygintuvo padas

Įbrėžimams atsparus, gerai slystantis lygintuvo padas

Mūsų specialus „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas švelniai slysta bet kokiu audiniu. Jis nelimpa, yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.

Su „Drip Stop“ lyginant ant drabužių neatsiras jokių dėmių

Su „Drip Stop“ lyginant ant drabužių neatsiras jokių dėmių

Su mūsų „Drip Stop“ sistema galėsite lyginti net itin plonus audinius žema temperatūra ir būti ramūs. Nereikia jaudintis, kad dėl vandens lašelių liks dėmės.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

17

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

29/11/2023

Lietuva

Lietuva

Lygina lygina ir dar kartą lygina

Rekomenduoju šį lygintuvą labai nuoširdžiai, lygina labai gerai, lengvai kečiami nustatymai, turi gerų funkcijų, tokių kaip nukalkinimas, garų padavimas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

27/11/2023

Lietuva

Lietuva

Nėra nei vieno minuso

Idealus lygintuvas, nėra nei vieno minuso. Naudojau, naudoju ir naudosiu dar ilgai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

17/11/2023

Lietuva

Lietuva

Nepriekaištingi rezultatai

Nepriekaištingi rezultatai per itin trumpą laiką. Visapusiškai apgalvotas lygintuvas. NR1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandytas lyginant su „Philips“ nelimpančiu lygintuvo padu