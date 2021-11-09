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Visos serijos

  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

5000 serijaGarinis lygintuvas

DST5030/80

4.7
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
Kasdieniams nepriekaištingiems rezultatams pasiekti jums reikia nenuviliančio lygintuvo. Jis pasižymi nesibraižančiu „SteamGlide Plus“ lygintuvo padu, stipriu nuolatiniu garų tiekimu ir integruotu kalkių šalinimu – šis aukštos kokybės lygintuvas veiks tikrai ilgai.
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Lyginimo prekių ženklas

„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas tarnauja 4 kartus ilgiau*

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

  • 2400 W galia

  • 45 g/min. nepertraukiami garai

  • 180 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“

2400 W, kad greitai įkaistų

2400 W, kad greitai įkaistų

Greitai įkaista ir galingai veikia.

Įbrėžimams atsparus, gerai slystantis lygintuvo padas

Įbrėžimams atsparus, gerai slystantis lygintuvo padas

Mūsų specialus „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas švelniai slysta bet kokiu audiniu. Jis nelimpa, yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.

Su „Drip Stop“ lyginant ant drabužių neatsiras jokių dėmių

Su „Drip Stop“ lyginant ant drabužių neatsiras jokių dėmių

Su mūsų „Drip Stop“ sistema galėsite lyginti net itin plonus audinius žema temperatūra ir būti ramūs. Nereikia jaudintis, kad dėl vandens lašelių liks dėmės.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

чудова праска

ми в сімї дуже багато прасуємо! і праски часто замінюємо… але ця красуння в нас вже давно! користування дуже зручне а великий бонус для мене що можна користуватись в якості відпарювача вертикально! якісний і надійний продукт -рекомендую !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Праска дійсно чудова. Підошва легко розглажує будь-які складки, в режимі відпарювання подача пару стабільна, краплі води із підошви не вилітають, як в дешевих прасках. По якості матеріалів і збірці немає ніяких нарікань. Пластик якісний і міцний - одного разу праска впала із прасувальної дошки на підлогу - все ціле, все працює, жодних слідів від удару.

Argumentai už

Якість, функціональність

Argumentai prieš

через темний колір пластику погано видно рівень води в резервуарі

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

29/06/2021

Україна

Україна

Враження від праски 50/50

При купівлі даної праски мені спочатку все сподобалась. І швидко нагрівалась, і гладить добре. Але через 6 міс перестала працювати парова кнопка. Тому тепер при глаженні одягу працює тільки кнопка для брискання води.Не завжди зручно. Але може це тільки в мене вона зломалась. А в іншому досить непогана праска. При глаженні не палить речі.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandytas lyginant su „Philips“ nelimpančiu lygintuvo padu