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2400 W galia
45 g/min. nepertraukiami garai
180 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“
Greitai įkaista ir galingai veikia.
Mūsų specialus „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas švelniai slysta bet kokiu audiniu. Jis nelimpa, yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.
Su mūsų „Drip Stop“ sistema galėsite lyginti net itin plonus audinius žema temperatūra ir būti ramūs. Nereikia jaudintis, kad dėl vandens lašelių liks dėmės.
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Joiedevivre
09/11/2021
Україна
чудова праска
ми в сімї дуже багато прасуємо! і праски часто замінюємо… але ця красуння в нас вже давно! користування дуже зручне а великий бонус для мене що можна користуватись в якості відпарювача вертикально! якісний і надійний продукт -рекомендую !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Rom-80
26/10/2021
Україна
Чудова праска
Праска дійсно чудова. Підошва легко розглажує будь-які складки, в режимі відпарювання подача пару стабільна, краплі води із підошви не вилітають, як в дешевих прасках. По якості матеріалів і збірці немає ніяких нарікань. Пластик якісний і міцний - одного разу праска впала із прасувальної дошки на підлогу - все ціле, все працює, жодних слідів від удару.
Argumentai už
Якість, функціональність
Argumentai prieš
через темний колір пластику погано видно рівень води в резервуарі
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Meris
29/06/2021
Україна
Враження від праски 50/50
При купівлі даної праски мені спочатку все сподобалась. І швидко нагрівалась, і гладить добре. Але через 6 міс перестала працювати парова кнопка. Тому тепер при глаженні одягу працює тільки кнопка для брискання води.Не завжди зручно. Але може це тільки в мене вона зломалась. А в іншому досить непогана праска. При глаженні не палить речі.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Išbandytas lyginant su „Philips“ nelimpančiu lygintuvo padu