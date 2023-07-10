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2600 W galia
45 g/min. nepertraukiami garai
200 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“
Automatinis apsauginis išjungimas
Greitai įkaista ir galingai veikia.
Mūsų specialus „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas švelniai slysta bet kokiu audiniu. Jis nelimpa, yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.
Su mūsų „Drip Stop“ sistema galėsite lyginti net itin plonus audinius žema temperatūra ir būti ramūs. Nereikia jaudintis, kad dėl vandens lašelių liks dėmės.
5.0
iš 5
17
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Домогосподарка
10/07/2023
Україна
Вибором праски задоволена!
Шкода, що не придбала раніше. Прасувати з нею - це одне задоволення. Рекомендую: співвідношення ціна-якість та цікавий дизайн,який візуалньно виглядає ще краще, ніж на фото.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Zebr@81
18/12/2022
Україна
Технологічна праска
Классний варіант для прасування і відпарювання речей.Технологічна підошва, яка легко ковзає по тканині та підбирається до найскладніших місць - все це прискорює та значно полегшує процес прасування. У руці лежить зручно, рука не втомлюється, відчувається вага. Дуже задоволені
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
zHiraFF
21/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Чорна, потужна і просто дуже класна праска
Дуже стильно виглядає і класна потужність та паровий удар. Користуюсь десь півроку. Праска служить чудово, нарікань немає. Подобається можливість верикального прасування: штори, одяг - вогонь!
Argumentai už
бренд, дизайн, крутий результат прасування
Argumentai prieš
не вистачає золотої окантовочки
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Išbandytas lyginant su „Philips“ nelimpančiu lygintuvo padu