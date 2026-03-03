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  • Puikūs rezultatai ir saugu lyginti visus lyginamus audinius.
  • Puikūs rezultatai ir saugu lyginti visus lyginamus audinius.
  • Puikūs rezultatai ir saugu lyginti visus lyginamus audinius.
  • Puikūs rezultatai ir saugu lyginti visus lyginamus audinius.
  • Puikūs rezultatai ir saugu lyginti visus lyginamus audinius.
  • Puikūs rezultatai ir saugu lyginti visus lyginamus audinius.
  • Puikūs rezultatai ir saugu lyginti visus lyginamus audinius.
  • Puikūs rezultatai ir saugu lyginti visus lyginamus audinius.
  • Puikūs rezultatai ir saugu lyginti visus lyginamus audinius.
  • Puikūs rezultatai ir saugu lyginti visus lyginamus audinius.
  • Puikūs rezultatai ir saugu lyginti visus lyginamus audinius.
  • Puikūs rezultatai ir saugu lyginti visus lyginamus audinius.

„Philips” 6000 serijos lygintuvasAukštos klasės lygintuvai

DST6130/40

Puikūs rezultatai ir saugu lyginti visus lyginamus audinius.
Mėgaukitės išskirtiniu našumu ir saugumu su „Philips” 6000 serijos lygintuvu, sukurtu visiems lyginamiems audiniams. Jis užtikrina 50 g/min nepertraukiamą garo srautą ir galingą 220 g garo pliūpsnį, leidžiantį lengvai lyginti be nudeginimo rizikos.
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Lyginimo prekių ženklas

100 % saugu net ir ant jautrių audinių.

Puikūs rezultatai ir saugu lyginti visus lyginamus audinius.

  • 50 g/min garo srautas + 220 g pliūpsnis pašalina sunkias raukšles

  • „Drip-Stop” technologija apsaugo nuo vandens lašėjimo

  • „OptimalTEMP” – jokių nudegimų ant bet kokio lyginamo audinio

  • „SteamGlide Plus” padas užtikrina sklandų slydimą

  • 300 ml bakelis + automatinis išsijungimas užtikrinti saugumui

Tiekia iki 50 g/min garų, kad greičiau pašalintų raukšles.

Tiekia iki 50 g/min garų, kad greičiau pašalintų raukšles.

Su 50 g/min nepertraukiamu garo srautu galite pašalinti raukšles greičiau ir efektyviau.

Pašalina sunkias raukšles su galingu 220 g garų pliūpsniu

Pašalina sunkias raukšles su galingu 220 g garų pliūpsniu

Garų pliūpsnis suteikia papildomos galios įveikti sunkias raukšles storesnių audinių, tiekdamas iki 220 g garų efektyvesniam lyginimui.

Viena tobula temperatūra visiems audiniams su „OptimalTEMP”

Viena tobula temperatūra visiems audiniams su „OptimalTEMP”

Vienas optimalus temperatūros nustatymas visiems lyginamiems audiniams. Jokių nudeginimų. Dėl „OptimalTEMP” technologijos, garantuojame, kad šis lygintuvas niekada nesudegins jokio lyginamo audinio, ir jūs galite saugiai lyginti viską nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro, bet kokia tvarka, nelaukdami, kol temperatūra prisitaikys.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Trečiosios šalies institutas patikrino E. Coli , S. Aureus, C. Albicans ir erkučių kiekį ant medvilnės, naudojant 10 sekundžių garinimą..