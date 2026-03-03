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DST6130/40
Lyginimo prekių ženklas
50 g/min garo srautas + 220 g pliūpsnis pašalina sunkias raukšles
„Drip-Stop” technologija apsaugo nuo vandens lašėjimo
„OptimalTEMP” – jokių nudegimų ant bet kokio lyginamo audinio
„SteamGlide Plus” padas užtikrina sklandų slydimą
300 ml bakelis + automatinis išsijungimas užtikrinti saugumui
Su 50 g/min nepertraukiamu garo srautu galite pašalinti raukšles greičiau ir efektyviau.
Garų pliūpsnis suteikia papildomos galios įveikti sunkias raukšles storesnių audinių, tiekdamas iki 220 g garų efektyvesniam lyginimui.
Vienas optimalus temperatūros nustatymas visiems lyginamiems audiniams. Jokių nudeginimų. Dėl „OptimalTEMP” technologijos, garantuojame, kad šis lygintuvas niekada nesudegins jokio lyginamo audinio, ir jūs galite saugiai lyginti viską nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro, bet kokia tvarka, nelaukdami, kol temperatūra prisitaikys.
Atsiliepimai
Trečiosios šalies institutas patikrino E. Coli , S. Aureus, C. Albicans ir erkučių kiekį ant medvilnės, naudojant 10 sekundžių garinimą..