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  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas

7000 serijaHV garinis lygintuvas, „Louros“ / „Cotton Blue“

DST7020/20

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Užtikrintas garų veiksmingumas
Ilgalaikis veikimas su „Quick Calc Release“ ir „SteamGlide Plus“ įbrėžimams atsparesniu lygintuvo padu.
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Lyginimo prekių ženklas

Dėl patobulinto garo pliūpsnio

Užtikrintas garų veiksmingumas

  • 50 g/min. nepertraukiami garai

  • 250 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

Iki 250 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Iki 250 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.

Lašėjimo blokavimo sistema užtikrina lyginamų drabužių švarą

Lašėjimo blokavimo sistema užtikrina lyginamų drabužių švarą

Su mūsų lašėjimo blokavimo sistema išvengsite nuo vandens lašelių atsirandančių dėmių, tad lyginkite užtikrintai bet kokia temperatūra.

„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

Mūsų „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas puikiai slysta visais drabužiais. Puikus atsparumas įbrėžimams ir dilimui, nelimpantis ir lengvai valomas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)

Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...

Argumentai už

velká, váží akorát

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá

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