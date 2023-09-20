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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
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50 g/min. nepertraukiami garai
250 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.
Su mūsų lašėjimo blokavimo sistema išvengsite nuo vandens lašelių atsirandančių dėmių, tad lyginkite užtikrintai bet kokia temperatūra.
Mūsų „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas puikiai slysta visais drabužiais. Puikus atsparumas įbrėžimams ir dilimui, nelimpantis ir lengvai valomas.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)
Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...
Argumentai už
velká, váží akorát
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá