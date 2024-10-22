Сьогодні 8.02.2024р. забрали цю чудову на вигляд та опис, праску. Після прочитаної інструкції почали користуватись, залили води та включили в розеку. На наше здивувуння, в режимі "пар" був не пар, а просто лилась вода. В режимі "без пари" також протікає вода. Нам дуже хотілося отримати задоволення від користування новою праскою, але не вийшло. Про якість: корпус якісний, стильний. Підошва вроді теж нічого, не змогли повною мірою відчути із за великої кількості води яка виливалась з отворів на одежу. На моє велике здивування отвори на підошві тільки по периметру, а в середині - псевдо отвори. ??? . Думаєм повертати цей товар. Номер замовлення: 44065357475