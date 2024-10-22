GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas

7000 serijaHV garinis lygintuvas, tamsiai mėlyna

DST7030/20

4
| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Užtikrintas garų veiksmingumas
Ilgalaikis veikimas su „Quick Calc Release“ ir „SteamGlide Plus“ įbrėžimams atsparesniu lygintuvo padu.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Dėl patobulinto garo pliūpsnio

Užtikrintas garų veiksmingumas

  • 50 g/min. nepertraukiami garai

  • 250 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

  • Automatinis apsauginis išjungimas

Iki 250 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Iki 250 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.

„Quick Calc Release“

„Quick Calc Release“

„Quick Calc Release“ kalkių šalinimas lengvam lygintuvo valymui ir ilgalaikiam garinimui

Lašėjimo blokavimo sistema užtikrina lyginamų drabužių švarą

Lašėjimo blokavimo sistema užtikrina lyginamų drabužių švarą

Su mūsų lašėjimo blokavimo sistema išvengsite nuo vandens lašelių atsirandančių dėmių, tad lyginkite užtikrintai bet kokia temperatūra.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.0

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

22/10/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудова праска, те що треба!

Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

02/07/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Обычный утюг

Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг

Argumentai prieš

Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

01/05/2024

Україна

Україна

Задоволення при використанні праски

Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%

Argumentai už

Не пригодах подошва

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.