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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
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50 g/min. nepertraukiami garai
250 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Automatinis apsauginis išjungimas
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.
„Quick Calc Release“ kalkių šalinimas lengvam lygintuvo valymui ir ilgalaikiam garinimui
Su mūsų lašėjimo blokavimo sistema išvengsite nuo vandens lašelių atsirandančių dėmių, tad lyginkite užtikrintai bet kokia temperatūra.
4.0
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Elizabeth27
22/10/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Чудова праска, те що треба!
Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Baraban
02/07/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Обычный утюг
Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг
Argumentai prieš
Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
LudMilka_11
01/05/2024
Україна
Задоволення при використанні праски
Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%
Argumentai už
Не пригодах подошва
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur