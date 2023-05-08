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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
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50 g/min. nepertraukiami garai
250 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas
Automatinis apsauginis išjungimas
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.
„Philips“ išskirtinis „SteamGlide Elite“ yra mūsų geriausias, lengviausiai slystantis ir maksimaliai įbrėžimams atsparus lygintuvo padas.
„Quick Calc Release“ kalkių šalinimas lengvam lygintuvo valymui ir ilgalaikiam garinimui
4.4
iš 5
85
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Бугімен
08/05/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Швидко розігрівається
Швидко розігрівається, добре розпрасовує, не присипає до тканини
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска
Дантес
02/04/2023
Україна
Akcijos dalis
найліпший вибір
Доброго дня, вирішив залишити відгук щоб інші також зробили розумний вибір. Придбав нещодавно цю праску бо наша вже зовсім не хотіла працювати, хоча була одна з найдорощчих, виявилось що в магазині нас не надули та порекомендували дійсно добру річ. Має міцний паровий удар та добру постійну пару, що для мене дуже важливо. Дуже подобаєтся мені та жінці усім рекомендую
Argumentai už
хороша міцне покриття, та добрий паровий удар
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur
Oksana1967
29/03/2023
Україна
Хороша праска.
Праска нагрівається буквально за декілька секунд. Має зручну форму підошви, що дозволяє легко пасувати сорочки з ґудзиками і підошва стійка до подряпин, що не страшнобіля тих самих ґудзиків прасувати. Не залишає блиску на речах і має відмінний паровий удар.
Argumentai už
Паровий удар, дизайн, підошва, ціна.
Argumentai prieš
Не виявлено
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur