GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas

7000 serijaHV garinis lygintuvas, šviesiai / tamsiai mėlyna

DST7041/20

4.4
| (85) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį
Užtikrintas garų veiksmingumas
Išskirtinė „SteamGlide Elite“ pado plokštė su padidintu atsparumu įbrėžimams ir „Quick Calc Release“, kad lygintuvą naudotumėte ilgai.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

„SteamGlideElite“ padas, optimalus slydimas ir ilgaamžiškumas

Užtikrintas garų veiksmingumas

  • 50 g/min. nepertraukiami garai

  • 250 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Elite“ lygintuvo padas

  • Automatinis apsauginis išjungimas

Iki 250 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Iki 250 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.

„SteamGlide Elite“ – geriausias slydimas ir atsparumas įbrėžimams

„SteamGlide Elite“ – geriausias slydimas ir atsparumas įbrėžimams

„Philips“ išskirtinis „SteamGlide Elite“ yra mūsų geriausias, lengviausiai slystantis ir maksimaliai įbrėžimams atsparus lygintuvo padas.

„Quick Calc Release“

„Quick Calc Release“

„Quick Calc Release“ kalkių šalinimas lengvam lygintuvo valymui ir ilgalaikiam garinimui

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.4

iš 5

85

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3

08/05/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Швидко розігрівається

Швидко розігрівається, добре розпрасовує, не присипає до тканини

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска

02/04/2023

Україна

Україна

найліпший вибір

Доброго дня, вирішив залишити відгук щоб інші також зробили розумний вибір. Придбав нещодавно цю праску бо наша вже зовсім не хотіла працювати, хоча була одна з найдорощчих, виявилось що в магазині нас не надули та порекомендували дійсно добру річ. Має міцний паровий удар та добру постійну пару, що для мене дуже важливо. Дуже подобаєтся мені та жінці усім рекомендую

Argumentai už

хороша міцне покриття, та добрий паровий удар

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

29/03/2023

Україна

Україна

Хороша праска.

Праска нагрівається буквально за декілька секунд. Має зручну форму підошви, що дозволяє легко пасувати сорочки з ґудзиками і підошва стійка до подряпин, що не страшнобіля тих самих ґудзиків прасувати. Не залишає блиску на речах і має відмінний паровий удар.

Argumentai už

Паровий удар, дизайн, підошва, ціна.

Argumentai prieš

Не виявлено

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.