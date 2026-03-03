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  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas

7000 serijaHV garinis lygintuvas, tamsiai violetinis

DST7051/30

Užtikrintas garų veiksmingumas
Išskirtinė „SteamGlide Elite“ pado plokštė su padidintu atsparumu įbrėžimams ir „Quick Calc Release“, kad lygintuvą naudotumėte ilgai.
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Lyginimo prekių ženklas

„SteamGlideElite“ padas, optimalus slydimas ir ilgaamžiškumas

Užtikrintas garų veiksmingumas

  • 50 g/min. nepertraukiami garai

  • 250 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Elite“ lygintuvo padas

  • Automatinis apsauginis išjungimas

Iki 250 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Iki 250 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.

„SteamGlide Elite“ – geriausias slydimas ir atsparumas įbrėžimams

„SteamGlide Elite“ – geriausias slydimas ir atsparumas įbrėžimams

„Philips“ išskirtinis „SteamGlide Elite“ yra mūsų geriausias, lengviausiai slystantis ir maksimaliai įbrėžimams atsparus lygintuvo padas.

„Quick Calc Release“

„Quick Calc Release“

„Quick Calc Release“ kalkių šalinimas lengvam lygintuvo valymui ir ilgalaikiam garinimui

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.