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DST7051/30
Lyginimo prekių ženklas
50 g/min. nepertraukiami garai
250 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas
Automatinis apsauginis išjungimas
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.
„Philips“ išskirtinis „SteamGlide Elite“ yra mūsų geriausias, lengviausiai slystantis ir maksimaliai įbrėžimams atsparus lygintuvo padas.
„Quick Calc Release“ kalkių šalinimas lengvam lygintuvo valymui ir ilgalaikiam garinimui
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