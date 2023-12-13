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55 g/min. nepertraukiami garai
3000 W
„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas
250 g garų pliūpsnis
Automatinis apsauginis išjungimas
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.
„Philips“ išskirtinis „SteamGlide Elite“ yra mūsų geriausias, lengviausiai slystantis ir maksimaliai įbrėžimams atsparus lygintuvo padas.
„Quick Calc Release“ kalkių šalinimas lengvam lygintuvo valymui ir ilgalaikiam garinimui
5.0
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Pajka!
13/12/2023
Česká republika
Ergonomická žehlička
Ergonomicky žehlička perfektně sedne do ruky. Oproti staršímu modelu, který mám doma perfektně napařuje. Velice oceňuji přídavný proud páry po stisku zevnitř rukojeti. Nemám ráda lehké žehličky a tato na váhu naprosto ideální – výborná. Dále oceňuji automatické odvápnění. Je velmi pohodlná a rychle nahřátá.
Argumentai už
Perfektně napařuje
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Martin5.0
13/12/2023
Česká republika
Praktická i pro chlapa
Super padne do ruky a díky automatickému vypnutí snad už nic nespálím.
Argumentai už
Automatické vypnutí, výkonná síla páry
Argumentai prieš
Žádných jsem si nevšiml
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
JitkaF
13/12/2023
Česká republika
Lehká a snadno ovladatelná
Osobně nerada žehlím, ale s touto žehličkou mě to začíná bavit. Je lehoučká a při žehlení není cítit sebemenší odpor vůči látce. Obrovskou výhodu vidím v tom, že mohu použít vodu z kohoutku.
Argumentai už
možnost použití vody z kohoutku
Argumentai prieš
na žádné jsem zatím nepřišla
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá