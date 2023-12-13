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  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas

7000 serijaHV garų lygintuvas, mėlynas / geltonas

DST7060/20

5
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Užtikrintas garų veiksmingumas
Išskirtinė „SteamGlide Elite“ pado plokštė su padidintu atsparumu įbrėžimams ir „Quick Calc Release“, kad lygintuvą naudotumėte ilgai.
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Lyginimo prekių ženklas

„SteamGlideElite“ padas, optimalus slydimas ir ilgaamžiškumas

Užtikrintas garų veiksmingumas

  • 55 g/min. nepertraukiami garai

  • 3000 W

  • „SteamGlide Elite“ lygintuvo padas

  • 250 g garų pliūpsnis

  • Automatinis apsauginis išjungimas

Iki 250 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Iki 250 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.

„SteamGlide Elite“ – geriausias slydimas ir atsparumas įbrėžimams

„SteamGlide Elite“ – geriausias slydimas ir atsparumas įbrėžimams

„Philips“ išskirtinis „SteamGlide Elite“ yra mūsų geriausias, lengviausiai slystantis ir maksimaliai įbrėžimams atsparus lygintuvo padas.

„Quick Calc Release“

„Quick Calc Release“

„Quick Calc Release“ kalkių šalinimas lengvam lygintuvo valymui ir ilgalaikiam garinimui

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Ergonomická žehlička

Ergonomicky žehlička perfektně sedne do ruky. Oproti staršímu modelu, který mám doma perfektně napařuje. Velice oceňuji přídavný proud páry po stisku zevnitř rukojeti. Nemám ráda lehké žehličky a tato na váhu naprosto ideální – výborná. Dále oceňuji automatické odvápnění. Je velmi pohodlná a rychle nahřátá.

Argumentai už

Perfektně napařuje

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Praktická i pro chlapa

Super padne do ruky a díky automatickému vypnutí snad už nic nespálím.

Argumentai už

Automatické vypnutí, výkonná síla páry

Argumentai prieš

Žádných jsem si nevšiml

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Lehká a snadno ovladatelná

Osobně nerada žehlím, ale s touto žehličkou mě to začíná bavit. Je lehoučká a při žehlení není cítit sebemenší odpor vůči látce. Obrovskou výhodu vidím v tom, že mohu použít vodu z kohoutku.

Argumentai už

možnost použití vody z kohoutku

Argumentai prieš

na žádné jsem zatím nepřišla

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

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