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Lyginimas
Visos serijos
7500 serija HV (MĖLYNA / AUKSINĖ)
Palaikymas
DST7510/80
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Visi (3)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ garų lygintuvo?
Kaip išplauti „Philips“ lyginimo sistemos vandens bakelį?
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
Mirksi „Philips“ garų lygintuvo lemputė „Lygintuvas paruoštas lyginti“
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