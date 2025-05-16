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DST8020/20
Lyginimo prekių ženklas
3000 W galia
Užtikriname, kad nesudeginsite
„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas
55 g/min. nepertraukiami garai
Pradėkite lyginti netrukus, nes didesnė galia užtikrina spartesnį įkaitimą.
Dėl nepertraukiamo 55 g/min garų srauto kiekvienas drabužio perbraukimas yra efektyvus, todėl raukšlės išlyginamos greičiau.
240 g garų pliūpsnis padeda išlyginti labiausiai susigulėjusias raukšles visuose jūsų drabužiuose.
Apdovanojimai
2.8
iš 5
4
Atsiliepimai
Karool
16/05/2025
Česká republika
Dokonalost
Rychlé nahřátí. Krásný design! Teplota se reguluje sama, jedním tahem přejíždím mezi materiály bez otáčení kolečkem a stažení teploty. Satén se neničí! Jsem nadšená. Třešničkou jsou dvířka na usazování kamene. Doporučuji.
Argumentai už
Krásný design. Rychlé nahřátí. Cena. Vertikál i žehlení. Dvířka na odvápnění a odstranění vodního kamene. Samotná regulace teploty.
Argumentai prieš
Zatím nic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
teta1
10/06/2024
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
výborná kvalita
rychlé natopení na teplotu, dobrá kvalita, nemožnost natočení kabelu na žehličku (překáží)
Argumentai už
automatické nastavení teploty
Argumentai prieš
kabel není jak namotat na žehličku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Katarina95
15/03/2026
Srbija
Los kvalitet proizvoda
Da biste ispeglali morate proci vise puta jedno mesto. Kvalitet kabla i duzina kabla je zadovoljavajuca. Koriscenje pegle je okej, nemate bojazan da se ispecete na paru i ne gori tkanine koji god materijal bio. Problem ovog proizvoda je to sto vecina ljudi i sama kaze da je glomazan proizvod i tezak. Verovatno su to razlozi zasto sam ja imala problem sa pucanjem palstike oko otvora za sipanje vode. Kupila sam peglu pre 2/3 godine i samo je ja koristim. Pegla nije imala nikakv udarac/pad da bih posumnjala da je plastika napukla mojom krivicom i kao takvu sam reklamirala prodavcu ovog proizvoda. Dobila sam zamenjen ili popravljen proizvod. Nakon godinu dana od te reklamacije ponovo sam se susrela sa problemom pucanjem vratanaca koja stite otvor za vodu, ponovo napukla plastika oko samog otvora i sada se gornji deo drske pegle odvaja od donjeg dela drske tako da voda curi tokom peglanja. Jako los kvalitet palstike i ne bih preporucila ovaj proizvod jer za taj novac koji odvajate ne dobijate kvalitet kakav bi trebalo da dobijete.
Argumentai prieš
Ne dobijate kvalitet kakav bi trebali za ovu cenu
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru