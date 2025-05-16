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8000 serijos „Azur“Garinis lygintuvas

DST8020/20

2.8
| (4) Atsiliepimai

2 Apdovanojimai

Puikūs rezultatai akimirksniu
Lyginkite patogiai naudodami mūsų naują „Philips Azur 8000 Series“ lygintuvą. Ilgai nelaukę pradėkite lyginti 3 000 W galios greitai įkaistančiu ir kokybiškai lyginančiu lygintuvu. „OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite jokio lyginamo audinio, todėl nėra ko jaudintis.
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Lyginimo prekių ženklas

Jokių nustatymų, jokių rūpesčių

Puikūs rezultatai akimirksniu

  • 3000 W galia

  • Užtikriname, kad nesudeginsite

  • „SteamGlide Elite“ lygintuvo padas

  • 55 g/min. nepertraukiami garai

3000 W – greitai įkaista ir veiksmingai lygina

3000 W – greitai įkaista ir veiksmingai lygina

Pradėkite lyginti netrukus, nes didesnė galia užtikrina spartesnį įkaitimą.

Iki 55 g/min stipraus nepertraukiamo garų srauto

Iki 55 g/min stipraus nepertraukiamo garų srauto

Dėl nepertraukiamo 55 g/min garų srauto kiekvienas drabužio perbraukimas yra efektyvus, todėl raukšlės išlyginamos greičiau.

240 g garų pliūpsnis išlygina net labai susigulėjusias raukšles

240 g garų pliūpsnis išlygina net labai susigulėjusias raukšles

240 g garų pliūpsnis padeda išlyginti labiausiai susigulėjusias raukšles visuose jūsų drabužiuose.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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  • Award image VRS_PBTAWARD13

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

2.8

iš 5

4

Atsiliepimai

3
2

16/05/2025

Česká republika

Česká republika

Dokonalost

Rychlé nahřátí. Krásný design! Teplota se reguluje sama, jedním tahem přejíždím mezi materiály bez otáčení kolečkem a stažení teploty. Satén se neničí! Jsem nadšená. Třešničkou jsou dvířka na usazování kamene. Doporučuji.

Argumentai už

Krásný design. Rychlé nahřátí. Cena. Vertikál i žehlení. Dvířka na odvápnění a odstranění vodního kamene. Samotná regulace teploty.

Argumentai prieš

Zatím nic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

10/06/2024

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

výborná kvalita

rychlé natopení na teplotu, dobrá kvalita, nemožnost natočení kabelu na žehličku (překáží)

Argumentai už

automatické nastavení teploty

Argumentai prieš

kabel není jak namotat na žehličku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

15/03/2026

Srbija

Srbija

Los kvalitet proizvoda

Da biste ispeglali morate proci vise puta jedno mesto. Kvalitet kabla i duzina kabla je zadovoljavajuca. Koriscenje pegle je okej, nemate bojazan da se ispecete na paru i ne gori tkanine koji god materijal bio. Problem ovog proizvoda je to sto vecina ljudi i sama kaze da je glomazan proizvod i tezak. Verovatno su to razlozi zasto sam ja imala problem sa pucanjem palstike oko otvora za sipanje vode. Kupila sam peglu pre 2/3 godine i samo je ja koristim. Pegla nije imala nikakv udarac/pad da bih posumnjala da je plastika napukla mojom krivicom i kao takvu sam reklamirala prodavcu ovog proizvoda. Dobila sam zamenjen ili popravljen proizvod. Nakon godinu dana od te reklamacije ponovo sam se susrela sa problemom pucanjem vratanaca koja stite otvor za vodu, ponovo napukla plastika oko samog otvora i sada se gornji deo drske pegle odvaja od donjeg dela drske tako da voda curi tokom peglanja. Jako los kvalitet palstike i ne bih preporucila ovaj proizvod jer za taj novac koji odvajate ne dobijate kvalitet kakav bi trebalo da dobijete.

Argumentai prieš

Ne dobijate kvalitet kakav bi trebali za ovu cenu

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru

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